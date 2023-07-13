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2個月內第3位訪中國的高層 柯瑞：不會讓步

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2個月內第3位訪中國的高層 柯瑞：不會做出任何讓步

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登政府氣候變遷特使柯瑞即將訪問中國。(美聯社)
拜登政府氣候變遷特使柯瑞即將訪問中國。(美聯社)

即將出訪北京的美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）13日表示，他尋求重建對抗氣候變遷的對話管道，承諾不會在北京行做出任何讓步。

柯瑞13日出席聯邦眾議院外交委員會監督小組委員會的聽證會，說明國務院的氣候政策，他預計16日到19日訪問北京；去年美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣以後，北京宣布中斷與美國在氣候變遷的對話管道，這是柯瑞自那時起與中方的首次對話。

柯瑞在聽證會表示，氣候議題是拜登政府試圖和中國合作的諸多議題之一。

「我們現在想達成的是，建立某種穩定。」柯瑞說，「我不會做出任何讓步。我們要做的是找到可以合作的方式，以確實解決危機，因為中國是全球第二大經濟體，也是全球溫室氣體排放之首，這對於我們要解決問題至關重要。」

美中在人權、智慧財產權的保護、經濟、半導體和台灣等議題上存在分歧，也讓美中關係的進展越發複雜。

美國政治新聞網站Politico報導，柯瑞說，沒必要綑綁這些議題，用一個來挾持另一個議題。

共和黨議員質疑柯瑞過度信任中國，共和黨人提到，中國仍在興建燃煤電廠，也還在強迫維吾爾人勞動，以製造太陽能電板；外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說，中國大陸還是發展中國家，並享有好處，這對美國人民來並不公平。

柯瑞表示，他認為聯合國明年將會審視中國是發展中國家或已開發國家。

議員們要求柯瑞說服中方承擔經濟大國的責任，推動減排；柯瑞回應，這次訪問很難達成，但中方政府了解這是一個越來越大的憂慮。

國務院11日宣布，柯瑞將於16日至19日訪問北京，與中方官員討論應對氣候危機，包含強化對策與落實，並討論如何成功舉辦聯合國氣候變化公約第28次締約方大會（COP28）；柯瑞是兩個月來，第三位登陸訪問的美國高層官員。

柯瑞 北京 氣候變遷

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