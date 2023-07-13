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布林肯會王毅 強調台海和平穩定重要性

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務卿布林肯（右）和中國中央外事辦主任王毅（左）13日在東協雅加達外長會議場邊進行雙邊會談前，兩人握手合影。（路透）
國務卿布林肯（右）和中國中央外事辦主任王毅（左）13日在東協雅加達外長會議場邊進行雙邊會談前，兩人握手合影。（路透）

國務院發言人米勒（Matthew Miller）13日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）在印尼當地時間13日會晤中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅，雙方討論一系列雙邊、區域和全球議題，布林肯強調維護台海和平穩定的重要性。

米勒表示，這次會晤是美國維持溝通管道暢通的一部分，目的在澄清美國在一系列廣泛議題中的利益，並透過降低誤解和誤判的風險，以負責任地管理競爭；這是全球對美中的期待。

米勒說，布林肯和王毅就一系列雙邊、區域和全球議題，舉行坦率且具建設性的討論，包含存在分歧之處，以及可能合作的地方。

米勒表示，布林肯對王毅強調維持台海和平穩定的重要性。

此外，米勒提到，布林肯藉這次機會來推動美國的利益與價值觀，直接提及美國和盟友夥伴對中國作為的關切，並倡議在影響美中及全球人民的跨國挑戰上能取得進展。

米勒說，布林肯明確表示，美國會與盟友夥伴一道推動自由開放且基於國際規範的願景，雙方同意在未來數周且數月內，維持開放的溝通管道。

布林肯上月中旬訪問北京，會晤中國國家主席習近平和中國外交高層官員，不到一個月，布林肯和王毅又在印尼雅加達舉行會談。

布林肯 王毅 印尼

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