6月才剛見過 國務院：布林肯將與王毅在印尼會晤

圖左為美國國務卿布林肯，圖右為中共中央外事辦主任王毅。（歐新社）

國務卿布林肯 6月訪問中國才在北京與中共中央外事辦主任王毅 見過面，國務院 公告，布林肯在出席東協峰會期間將與王毅會面。

據路透報導，國務院於當地12日宣布，布林肯此行在印尼將於13日與王毅見面。據悉，本次會晤將會是繼布林肯及財長葉倫訪問中國後，中美兩國最新一輪的高層官員互動。對此，報導引述分析稱，儘管中美局勢依然緊張，但「布王會面」主要目的是為了今年稍晚時拜登總統與中國國家主席習近平舉行峰會鋪路的關鍵準備。

此前，王毅12日於雅加達與新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）會面。據中國外交部網站消息，王毅與維文就雙邊共同關心的國際地區問題交換看法。王毅稱，今年3月，中新兩國關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，中方期待與新加坡一同，遵循雙方共同設定的目標，加深各領域互利合作，進一步便利雙方人員往來。

王毅還表示，在當前形勢下，中國與東協應加快推進「自貿區3.0版談判」，共同維護全球自由貿易體系，堅持東協為中心、行之有效的區域架構，共同維護地區和平發展合作大局。而維文則稱，「中國（中國）是東協最大貿易夥伴，共建『一帶一路』合作為雙方帶來實實在在利益」。

另據港媒指出，這次印尼東協外長會議，北京原本要派出其外交部長秦剛出席，但秦剛日前以「健康原因」為由缺席，改為王毅代替。報導還稱，於此之前，中國曾表示，期待透過此次會議更多凝聚共識，「為9月東亞合作領導人會議做好政治和成果準備，促進地區和平穩定繁榮」。

而中國外交部發言人汪文斌日前曾指，在當前全球經濟增長放緩、地緣衝突等挑戰突出背景下，東亞形勢總體保持穩定，區域經濟一體化進程持續推進。他認為，特別是中國、東協全面戰略夥伴關係高水準運行，友好合作持續深化拓展，將有力帶動整體東亞合作。