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謝鋒會美國防部助理部長瑞特納 籲美謹慎處理台灣問題

記者黃國樑／即時報導
美國國防部印太事務助理部長瑞特納。（本報資料照片）
美國國防部印太事務助理部長瑞特納。（本報資料照片）

據中國駐美國大使館披露訊息，中國駐美國大使謝鋒12日應約會見美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。謝鋒就兩國兩軍關係闡明立場，要求美方採取行動排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則謹慎處理台灣等重要敏感問題，推動中美兩軍關係重回正軌。

美中雙方的軍事溝通機制在去年8月美前眾議長裴洛西訪台後即全面中斷，至今未能恢復，上個月初在新加坡的香格里拉對話，美防長奧斯丁試圖與中國新任防長李尚福場邊會面遭拒，兩人只是開幕當晚的晚宴上，奧斯丁直驅李尚福餐桌前，短暫握手致意。因此謝鋒與拉特納見面，似有暫時充當兩國軍方中介角色的意味。

瑞特納是美國國防部主管印太事務的助理防長，謝鋒對其表示，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是新時期中美正確相處的治本之道。

訊息稱，謝鋒就兩國兩軍關係闡明立場，要求美方採取行動排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則謹慎處理台灣等重要敏感問題，與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

訊息並指出，雙方還就共同關心的問題交換了看法。

國防部 奧斯丁 新加坡

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