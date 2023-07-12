無證客庇護新規上路後 美墨邊境「離奇安靜」

拜登政府為申請庇護的無證移民推出新規之後，如今美墨邊境變得「離奇安靜」。（路透）

華盛頓郵報12日報導，拜登 政府為申請庇護的無證移民 推出新規之後，如今美墨邊境變得「離奇安靜」。過去兩年多，美墨邊境非法入境 人次頻創新高，聯邦、地方政府面臨負荷危機，但美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)最新統計數據顯示，自從5月上旬以來，邊境地帶非法入境人次已減少大約70%。

援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令今年5月11日結束後，拜登政府大幅改變邊境地區庇護申請作業。名稱為CBP One的智慧手機應用程式(app)每個月將受理將近4萬多件申請，無證移民則可留在墨西哥等待面談。

華盛頓郵報分析，防疫遣返令雖然允許主管機關將查緝無證移民迅速遞解出境，但對於一再闖關的偷渡客卻沒有訂定罰責，透過CBP One手機程式申請庇護的新規實施後，讓無證移民有了合法進入美國的管道，違規者除了將遭到遣返，還有其他懲處。

報導指出，反對派人士持續批評拜登邊境政策過於消極，沒有發揮制止非法入境的效果，只著重於設法安置大批移民，但邊境地帶非法入境人數降低，卻讓共和黨對拜登政策的抨擊力道減弱，民主黨則強調過去幾年邊境地帶查緝非法入境人數屢創新高，問題都出在防疫遣返令。

庇護申請新規能否達到長久效果？拜登政府官員受訪時坦承，目前言之過早。共和黨籍州政府官員也紛紛針對拜登政府新規向聯邦法院提高，要求法官擋下讓更多無證移民得以合法進入美國的CBP One計畫。另一方面，移民權益倡議團體同樣也在聯邦法院提告，指控拜登政府新推出的邊境計畫限制了非法入境者的庇護申請權益。

根據拜登政府規定，無證移民透過CBP One手機程式申請庇護，每個月受理名額有4萬3000個，外加3萬個名額假釋(parole)名額。報導指出，多年前就非法入境美國的大批無證客，如今也透過CBP One計畫的新管道自首並提出庇護申請，導致邊境官員應接不暇。