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北約峰會承諾強化防禦武力、簡化烏克蘭入會

中央社維爾紐斯11日專電
烏克蘭總統澤倫斯基伉儷(右二、左一)與瑞典總理克里斯特森伉儷同行。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基伉儷(右二、左一)與瑞典總理克里斯特森伉儷同行。(路透)

北約31國高峰會首日發布公報，盟國領導人同意簡化烏克蘭加入北約的程序，並將為烏克蘭特別設立一個雙邊理事會。秘書長史托騰柏格表示，烏克蘭完成入會仍須待贏得俄烏戰爭之後。峰會並承諾全面強化集體防衛能力。

在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會首日發布90點公報，內容涵蓋從巴爾幹半島、亞太到非洲的全球區域安全議題，以及從核子、化學武器到資訊安全等多面向安全威脅，其中最新共識在於提供烏克蘭加入北約的捷徑。

如同峰會召開前所釋出的訊息，北約盟國領導人在11日會中除了持續承諾增加對烏克蘭的軍事及社會經濟援助，並正式同意簡化烏克蘭入會方式。

相較2008年北約峰會接受烏克蘭申請加入的前提，是達成有許多改革目標的「成員國行動計畫」（Membership Action Plan），這次峰會則放棄此項標準程序，改由北約外交部長定期評估烏克蘭的「年度國家計畫」（Annual National Programme），檢視進步情況。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在峰會後記者會上表示，這將使烏克蘭入會程序「從3步變1步」，當盟國認為時機成熟時，就能直接邀請烏克蘭入會。他強調烏克蘭在軍事現代化及改革貪污等方面的進展，使其入會條件與2008年時大不同。

此外，盟國也同意為烏克蘭量身定製「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council），以共同決策、合作，並作為危機時的諮商機制。史托騰柏格強調北約與烏克蘭將以平等地位召開該理事會。

「這是一套對烏克蘭強而有力的方案」，他說，「2008年烏克蘭距離北約很遙遠，如今則非常靠近」。不過他也坦言所有盟國都同意若烏克蘭仍在戰爭狀態，入會的時機就還未到。

峰會公報另一重點在強化盟國全面的防衛能力，包括更新區域防衛計畫，大幅增加具備即戰力的軍隊，提升大規模及多層次演習的指揮能力，增強北約東翼（Eastern Flank），也就是面對俄羅斯威脅第一線區域的防衛兵力等等。

不過，這次峰會並未設定更具企圖心的國防支出目標，反而還有多數盟國距離原訂目標頗遙遠。

2014年北約在英國的威爾斯峰會承諾，2024年前各盟國應達成國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的目標，但根據北約在此次峰會前釋出的報告，估計2023年北約31個盟國將只有9個達成2%的目標。其中以波蘭增速最快、占比最高（3.9%），美國和希臘分居2、3名。

無法達到2%的19個盟國，包括歐洲前3大經濟體法國（1.9%）、德國（1.57%）和義大利（1.46），吊車尾的3國則是盧森堡、比利時和西班牙。冰島為北約成員，但本身沒有軍隊。

烏克蘭 北約 義大利

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