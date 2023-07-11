北約峰會登場 法、德、挪威加碼軍援烏克蘭

北約峰會登場，與會各國領袖拍團體照。(Getty Images)

法國總統馬克宏 今天表示，將提供SCALP長程巡弋飛彈給烏克蘭 ，以助烏軍深入打擊俄軍戰線後方的目標。德國 與挪威也在北大西洋公約組織（NATO）舉行峰會之際加碼軍援烏國。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）今天抵達北約峰會會場時，宣布法國將提供SCALP飛彈，這跟英國供應烏克蘭的「暴風之影」（Storm Shadow）是同款飛彈。

馬克宏說，送去SCALP飛彈是要讓烏克蘭在反攻收復國土時，能夠「深入」打擊俄羅斯占領部隊，但馬克宏並未說明數量。

SCALP/暴風之影飛彈是一款英法聯合研發的武器，擁有西方迄今援烏武器當中最遠的射程（250公里），英國5月已宣布會供應一批這款先進武器。

德國今天也在立陶宛維爾紐斯（Vilnius）的北約峰會上，承諾額外軍援烏克蘭7億歐元（約7億6923萬美元）。德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，新軍援將滿足烏克蘭的防空、戰車、火砲需求。

德國5月已宣布加碼提供價值27億歐元（約29億6703萬美元）的武器給烏克蘭，最新的7億歐元軍援則包括2具愛國者（Patriot）飛彈系統發射器、另外40輛貂鼠式（Marder）步兵戰鬥車、25輛豹1（Leopard 1）戰車，以及2萬發砲彈、5000發煙霧彈。

德國是協助烏克蘭抗俄的第2大武器供應國。

另外，挪威政府今天承諾加碼軍援烏克蘭25億挪威克朗（約1億1529萬美元），使得挪威今年軍援烏國總額來到100億克朗（約4億6117萬美元）。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）在北約峰會場邊告訴記者：「烏克蘭發動防衛作戰，現在確實有此需要。」

挪威今天承諾加碼的25億克朗來自一筆750億克朗的專款。這筆指定專款的用途為在2023至2027年間提供烏克蘭平民和軍事援助。