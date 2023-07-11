維基解密創辦人阿桑吉 拒絕引渡至美 妻籲拜登從寬處理

阿桑吉的妻子呼籲美國總統拜登從寬處理。（Getty Images）

維基解密（Wikileaks）網站創辦人阿桑吉（Julian Assange）的妻子，除已針對英國政府批准將阿桑吉引渡到美國的決定提出請願，今天更呼籲美國總統拜登 從寬處理。

澳洲 籍的阿桑吉因洩露有關伊拉克和阿富汗戰爭的美國軍事機密，成為引渡至美接受審判的對象。

法新社報導，他的妻子史黛拉（Stella Assange）告訴日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）說：「（總統）拜登隨時都可以結束這一切。在選舉期間對朱利安（阿桑吉）進行審判並不符合（拜登）政府的利益。」

史黛拉接著說：「英方…正拋出信號，希望加速對阿桑吉的引渡。所以他很有可能在夏末被引渡至美國。」她說：「拜登政府必定要處理這個問題，即使我認為這並不符合他們的利益。」

今年52歲的阿桑吉，因自2010年起發布了約70萬份與美國軍事和外交活動相關的機密文件，而遭到美國起訴。

阿桑吉可能面臨數十年的刑期，而他的支持者則視他為新聞自由的烈士。

阿桑吉2019年被英國警方逮捕之前，在厄瓜多駐倫敦大使館躲藏了7年，藉此躲避被引渡至瑞典回應多項性侵指控。

過去4年中，他一直被關押在倫敦東部高度戒備的貝爾馬什（Belmarsh）監獄。

史黛拉表示，對拜登來說，「明智之舉」會是「停止這一切並結束這場引渡」。

根據史黛拉說法，阿桑吉2021年輕微中風 後，健康狀況正「持續惡化」。