中國財政部談葉倫到訪 稱願與美國積極合作應對全球挑戰

在財政部長葉倫結束訪華行程後，中國對中美關係做出最新表態。（美聯社）

財長葉倫 結束訪中行程後，北京對中美關係最初最新重要表態。中國財政部 官網10日公布新聞稿指出，中國在會見會談中告訴葉倫，「中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇」。新聞稿並強調，中國還向葉倫表達對中美合作應對全球性挑戰的積極意願。

新聞稿稱，葉倫7月6日至9日來華訪問，分別與中國國務院 總理李強、國務院副總理何立峰等中國官員舉行會談，「相關會見會談坦誠、務實、深入，具有建設性」。

新聞稿表示，中方在會見會談中指出，健康穩定的中美關係不僅有利於兩國，也有利於世界的和平與發展。相互尊重、和平共處、合作共贏應是國與國相處的基本之道、正確之道。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行、共同努力，將兩國元首峇里省會晤共識轉化為實際行動。

中國在與葉倫的會見會談中提出，「中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇」。美方表示，其不尋求對華「脫鉤」，世界前兩大經濟體脫鉤對兩國都是災難性的，也會給世界帶來不穩定。美方無意強迫各國選邊站隊，使世界經濟碎片化。

中國要求美方採取實際行動回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。在會見會談中，中方再次重申了在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在兩國經濟關係中的重大關切。

根據中國財政部新聞稿，中國告訴葉倫，中國實現經濟快速發展，也會為世界經濟增長作出積極貢獻。差異不應成為產生隔閡的理由，恰恰是加強溝通和交流的動力。中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。

新聞稿強調，中國在與葉倫會談中展現了中方對合作應對全球性挑戰的積極意願。當前全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化、債務問題等全球性挑戰日益嚴峻。有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，這符合兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。

新聞稿最後稱，在葉倫此訪期間，雙方一致同意按照兩國元首峇里省會晤重要共識，後續保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。