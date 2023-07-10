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拜登洩軍機？CNN受訪自爆「美國彈藥數量不足」

中央社／紐約9日綜合外電報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

總統拜登受訪時為提供烏克蘭集束彈辯護，他表示美國155毫米火砲彈藥數量不足，生產新砲彈的「過渡期」烏克蘭不能失去防禦能力，不過拜登遭外界質疑洩漏軍機且能力不足。

福斯新聞（Fox News）報導，拜登在今天早上播出的訪問中向美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）表示：「這是一場與彈藥有關的戰爭。他們的彈藥即將耗盡，而我們的彈藥也已不多。」

拜登為提供烏克蘭集束彈辯護說：「因此，我們最終決定接受國防部的建議，此措施並非永久，而是允許在此過渡期間，能為烏克蘭爭取到更多的155毫米火砲彈藥。」

拜登的說法在社群媒體上引發困惑與憤怒，保守派與專家想知道為什麼在全國電視採訪中，要讓外界知道美國彈藥不足的問題，對手將會收到這項資訊。

白宮1名官員被要求對拜登在CNN所表示的意見加以評論時，似乎收回了拜登有關美國彈藥即將耗盡的說法。

這名官員在給福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）的電子郵件中表示：「為應付突發事件或軍事衝突，軍方對武器系統儲備和彈藥數量都有明確要求。」「我們送到烏克蘭的所有東西，本身都已超過足量。因此，美國自己的彈藥並未耗盡。」

政治評論員張（Ian Miles Cheong，音譯）表示：「拜登不應大聲說出那句該噤聲的話：『我們的彈藥已經耗盡。』但是既然已經洩密，接下來必須問的是，隨著衝突愈演愈烈，繼續支持烏克蘭軍隊是否可行？」

科技企業家塞克斯（David Sacks）發推文說：「代理人戰爭的目的是在削弱俄羅斯，但美國自己先耗盡彈藥，那麼到底是誰在削弱誰？」

拜登稍早批准提供烏克蘭集束彈，他在民主黨總統提名戰的競爭對手甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）昨天在推特上猛批：「去年白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示使用集束彈是『戰爭罪』。現在拜登計劃將集束彈送往烏克蘭。停止不斷升級的戰爭！現在是和平的時候了。」

甘迺迪在另一條推文中補充說：「拜登在1982年也反對集束彈，當時他反對將集束彈出售給以色列。」「拜登的良心怎麼了？」

白宮官員為提供烏克蘭集束彈進行辯護，稱美國希望確保烏克蘭不會「失去防禦能力」。官員說：「我們正授權使用集束彈，以確保烏克蘭在等待美國彈藥產量大幅增加的同時，不會失去防禦能力，我們和我們的盟友與夥伴都正如此做。」

拜登 烏克蘭 白宮

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