葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

財政部長葉倫 (Janet Yellen)在北京 進行訪問期間，曾在8日拜會中國國務院副總理何立峰時，竟然頻頻向中方鞠躬哈腰。透過媒體報導後，引發國內強烈反應，抨擊葉倫此舉有辱國格。

從媒體拍攝的畫面顯示，當葉倫走向何立峰，雙方握手寒暄之際，身型矮小的葉倫頻頻點頭鞠躬，看似卑躬屈膝的態度，引發美國各界不滿。

前總統布希(George W. Bush)任內白宮幕僚布萊克曼(Bradley Blakeman)向「紐約郵報」(The Post)表示葉倫舉動不符外交禮儀，並強調：「美國官員從來、永遠、永遠都不會低頭，葉倫看起來像是被傳喚至校長室(的學生)，剛好是投中國人所好。」

紐約大學名譽教授、中國法律和政府專家孔傑榮(Jerome Cohen)也表示：「鞠躬絕非公認外交禮儀的一部分。」

作家默里(Max Murray)在推特 忿忿不平表示：「她沒有意識到身為美國官員，鞠躬是違反禮儀的舉動，而且中方沒有回應，甚至退後一步，讓她有更多磕頭空間。」

「萬萬稅」(Taxifornia，暫譯)作者雷西(James V. Lacy)也在推特發文嘲諷：「葉倫在中國的失誤，不會有助於美股周一開盤走高，所以葉倫回家吧！」

財政部長葉倫8日在北京釣魚台國賓館與中國副總理何立峰握手致意，多次鞠躬，被共和黨批向中方示弱。(美聯社)

76歲的葉倫與何立峰會面時，強調美中兩國在公平規則下進行良性競爭，而非贏者全拿，並重申：「如果我們對具體經濟做法有所憂心，我們應該而且必須直接溝通。」根據報導，雙方圍繞在落實中美元首峇里島會晤達成的重要共識，並就兩國因應世界經濟金融以及全球挑戰等合作議題，進行深入且務實交流。

不過就在葉倫抵達北京前，中國突然宣布將鎵和鍺這兩種對半導體製造業至關重要的金屬，實施新的出口管制，宣稱是「維護國家安全和利益」之舉，但被視為美方對中國實施科技制裁的一項報復行動。

布萊克曼表示：「要應付對手不可作壁上觀，但現任政府領導無方，我們一次又一次自打嘴巴，表現軟弱，恰恰表明我們缺乏有效影響力。」