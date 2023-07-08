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葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

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葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

中央社／台北9日電
中國國務院副總理何立峰(右)會見到訪的美國財長葉倫(左)。(美聯社)
中國國務院副總理何立峰(右)會見到訪的美國財長葉倫(左)。(美聯社)

美國財政部長葉倫訪中與中國國務院總理李強等官員會面，受到高規格接待；學者分析，除凸顯中方也不願與美國脫鉤，另有棉裡藏針的意味，看似殷勤，實則凸顯中方對兩國經貿交流的主導權。

葉倫（Janet Yellen）7月6日抵達北京，訪問4天，先後與中國國務院總理李強、副總理何立峰、中國人民銀行行長易綱會談，也與已退休的前副總理劉鶴會晤。

李強會見葉倫時指出，中美經濟利益緊密交融，互利共贏是中美經濟關係的本質，加強合作是雙方的現實需求和正確選擇。中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。把經濟合作泛政治化、泛安全化，不利於兩國乃至全球經濟發展。

葉倫則表示，美方不尋求脫鉤斷鏈，無意阻礙中國現代化進程，願同中方落實美中兩國元首去年峇里島會晤達成的共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解。

美國之音9日報導，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，相較於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪中時只待了兩天一夜，葉倫停留四天，這代表中美都認同，兩國間亟待溝通的麻煩事不少，同時中方接待規格釋出的訊息是：「中方希望恢復與美接觸，避免『脫鉤』」。

王義桅說，中國官方及媒體高調看待葉倫此行，是深知美國政商圈非「鐵板一塊」，與葉倫交手的都是對中國相對友善且積極投資的華爾街金融寡頭們，中國當然要爭取合作，以確保中美關係回到正軌。

位於澳洲的時事評論員司令則說，中方高調接待葉倫，有些棉裡藏針的味道，看似殷勤，實則凸顯中方對兩國經貿交流的主導權。尤其葉倫啟程前，中國看似給了美國一個下馬威，宣布自8月1日起將對鎵、鍺兩種高性能晶片所需的金屬礦物實施出口管制。司令說，這禁令應是為即將到來的美中交流創造籌碼。

司令指出，中國想要什麼呢？首先想要美國對中國大量的投資。現在整個中國的經濟是一片蕭條的，看不到任何起色，所以安排李強會見，雙方其實就是直奔主題，也就是說，現在的中國經濟需要美國去拯救。

另台灣中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣則分析，中方對葉倫熱情，反映出中國政府也希望緩和中美關係，以改善出口不振、投資和國內消費疲軟的經濟窘境。

葉倫 李強 投資

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