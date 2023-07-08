布林肯葉倫訪中 軍事仍卡關 北京選擇性與美交往

美國國務卿布林肯。（Getty Images）

國務卿布林肯 、財政部長葉倫 相繼造訪中國，兩人都與中方高層有「坦率且具實質性」會談。儘管外交、經濟交流啟動，但美國尋求重啟的軍事管道，中國依然不鬆動，顯示北京 對美重啟交往仍有選擇性。

布林肯（Antony Blinken）6月中旬訪問北京，這是美中在2月中國偵察氣球飛越美國上空後，美國最高階訪中官員。布林肯在訪問最後與中國國家主席習近平會談，被解讀為美中關係融冰的開始。

在布林肯訪中後不到1個月，葉倫（Janet Yellen）7月6日前往北京，訪問4天。

葉倫先後與中國國務院總理李強、副總理何立峰、中國人民銀行行長易綱會談，也與已退休的前副總理劉鶴會晤。

根據美國財政部新聞稿，葉倫與中國高階財經官員的會談都「坦率且具實質性」。儘管美中關係緊張，葉倫仍強調，美中兩大經濟體應加強合作。

和布林肯到訪時，中國媒體與輿論敵意較深不同，葉倫獲得的關注相對較為熱絡與友善。不僅李強在與葉倫會談時，拿葉倫到訪當天北京天空出現的彩虹暗喻美中關係「風雨之後，一定會看到更多彩虹」，中國官媒也熱議葉倫熟練地使用筷子，大啖雲南料理。

布林肯與葉倫的待遇大相逕庭，背後有中國官方的盤算。相較於美中外交關係的冷淡與在國際政治舞台的競爭，葉倫背後代表的是龐大的企業與投資，正如美國總統拜登（Joe Biden）說的，中國經濟仰賴歐洲和美國的投資。經濟往來自然是中國積極爭取合作的領域，不會怠慢。

在外交與經濟重啟高層交流後，短期內應能見到美中雙邊高層互訪交流，除了中國外交部長秦剛已接受布林肯邀請將在適當時機訪問華府外，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）也可望訪中。

但軍事交流依然被中國排除在外。

去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台北後，中國片面宣布中止美中軍事交流。儘管美方多次公開訴求、私下探詢重啟溝通管道的可能，都遭中方斷然拒絕。

軍事交流中斷，對於美中這兩大軍事強權及擁核國家來說極為危險。2月中國偵察氣球、以及隨後數起美中戰艦與戰機海空近距離遭遇事件，任何一個誤判或意外都可能引來無法收拾的悲劇。

但中國仍以「美方肯定清楚中美軍事交流出現困難的原因」為由，拒絕重啟任何層級軍事交流，清楚顯示中國對美政策採取的選擇性交往策略。美中關係是風雨過後就能見到彩虹，還是只如彩虹般絢麗乍現，仍有待觀察。