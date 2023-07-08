中副總理何立峰見葉倫 稱泛化國家安全不利經貿往來

何立峰在北京會見葉倫。央視

中國國務院副總理何立峰8日以「中美經貿中方牽頭人」身分，在北京 會見美國財政部 長葉倫 。據新華社發布，中方認為，泛化國家安全不利於正常經貿往來，並表達了對美方對華制裁限制措施的關切，中美雙方同意就應對全球性挑戰加強溝通與合作、繼續保持交流互動。

據新華社深夜發布中方通稿，何立峰8日在北京會見葉倫，雙方圍繞中美元首峇里島會晤重要共識，就兩國和世界經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰等進行了深入、坦誠、務實的交流，會談具有建設性。

報導稱，中方認為，泛化國家安全不利於正常經貿往來。中方表達了對美方對華制裁限制措施的關切。中美雙方同意就應對全球性挑戰加強溝通與合作。雙方同意繼續保持交流互動。

據美國財政部官網公布葉倫事先準備好的講稿，葉倫表示，面對複雜的全球經濟前景，全球兩個最大的經濟體急需就如何應對各種挑戰，進行密切溝通和交換意見，這樣能做出更好的決定。她說，重要的是繼續在共同感興趣的領域及分歧領域上展開討論。

對於2022年美中貿易額創歷史新高，達6900億美元。葉倫對何立峰說，儘管近期美中緊張局勢持續升溫，但創紀錄的雙邊貿易額，表明兩國企業有足夠的空間進行貿易和投資。

葉倫還說，美國將繼續對具體經濟措施表達關切，採取針對性措施保護國家安全，敦促中國不要讓任何分歧引發誤解，尤其是那些源於缺乏溝通的誤解，因為這可能會不必要地惡化兩國的雙邊經濟和金融關系。