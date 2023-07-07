會見財長葉倫 李強：加強合作是正確選擇

李強會見葉倫。(取自央視)

中國國務院 總理李強 7日在北京，會見到訪的財政部長葉倫 。據中方發布內容，葉倫說美方不尋求「脫鉤斷鍊」，李強表示，加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇，雙方應透過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

據央視新聞，李強表示，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。去年中國國家主席習近平和拜登總統在印尼峇里島達成一系列重要共識，為中美關係指明方向。相互尊重、和平共處、合作共贏是國與國相處的基本之道。

李強說，希望美方秉持理性務實態度，和中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌。加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。雙方應透過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

據中方發布內容，葉倫表示，美方不尋求「脫鉤斷鏈」，願和中方落實兩國元首峇里島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。

在此之前，路透報導葉倫告訴李強，美國尋求的是在公平規則基礎上，與中國進行兩國均可受益的良性競爭，而不是採取「贏者全拿」的方式。

據路透，葉倫還說，希望她的訪問將促成全球兩大經濟體之間更多的定期溝通管道，以及華盛頓「在某些情況下，需要採取有針對性的行動，保護國家安全」，兩國對這類行動或有歧見，但不應危及整體的關係，認為美中不應允許任何歧見導致誤解，造成雙邊經濟和金融關係惡化。

另，法新社報導引述葉倫昨天上午在會見美國商界成員時說，全球最大兩個經濟體的脫鉤將破壞全球經濟穩定，她也為中國最近針對美國企業採取的「懲罰性行動」感到憂慮。

據中美雙方商定，葉倫於6日至9日訪問中國，共計4天，這是2019年以來首度有美國財長訪問中國。除了李強外，路透日前引述美國高級官員稱，葉倫此行或將與中國國務院副總理何立峰、前副總理劉鶴、財政部長劉昆等官員會面。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點