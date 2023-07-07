中國敲定重罰螞蟻集團逾10億 宣布完成大部分整改

中國宣布對螞蟻集團重罰美元逾10億元，並指對平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，將轉入「常態化監管」。(路透)

中國央行 7日晚間公告，金融管理部門對螞蟻集團 及旗下機構處以罰款人民幣71.23億元（約美元9億8千萬元），並宣布當局自2020年11月，指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改以來，目前，對平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，將轉入「常態化監管」。下一步，螞蟻集團是否重新申請上市受到關注。

據中國央行網站公告，近年來，中國金融管理部門堅持發展和規範並重，建立健全平台經濟治理體系，推出一系列制度辦法，初步形成平台企業金融業務發展與監管制度框架，促進平台經濟規範健康發展。

公告稱，2020年11月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，中國金融管理部門督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。目前，平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

公告指出，近期，針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險 機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門依法對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）人民幣71.23億元。要求螞蟻集團關停違規展開的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。

公告還提到，金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實施了行政處罰。

中國央行指出，下一步，金融管理部門將完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力提升平台企業金融業務常態化監管水平，依法將各類金融活動全部納入監管，確保同類業務適用同等監管規則，實現公平監管。堅持「兩個毫不動搖」，落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，支持、鼓勵平台企業持續提升金融普惠性，推動科技金融創新，增強國際金融競爭力，更好地服務實體經濟和民生需求。

在此之前，路透引述知情人士報導稱，中國最快在7日，宣布對阿里旗下螞蟻罰款人民幣80億元，結束近3年以來對該金融科技公司的監管整改。有分析稱，完成處罰後，螞蟻集團將拿到金融控股牌照，還可能重新申請上市。

因此，雖裁罰的金額比原先流傳的消息高，但隨著監管可能落幕，刺激阿里巴巴股價午後急升5%，截至收盤報港幣84.3元，漲幅收窄至3.44%。