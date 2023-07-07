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國務院擬成立國際聯盟 促中國協助打擊合成毒品

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
芬太尼是美國最盛行的毒品之一，其源頭多來自中國，也讓兩國關係緊張。圖為美國海關查扣的一批芬太尼。（路透資料照片）
芬太尼是美國最盛行的毒品之一，其源頭多來自中國，也讓兩國關係緊張。圖為美國海關查扣的一批芬太尼。（路透資料照片）

國務院毒品問題高層官員今天指出，美國想要其他國家接洽中國以遏阻合成毒品流通，華府抱怨北京在對抗這種危險毒品非法交易上欠缺合作。

路透報導，以美國為首針對這項議題召開會議前夕，國務院主管國際毒品暨執法事務助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）表示，中國需要採取更多行動來瓦解非法合成毒品供應鏈，但目前尚不清楚中國是否會參加這次會議。

羅賓遜在電話中告訴記者：「我們已邀請中國。我們未看到任何跡象表明他們會參加。」他還說，針對這個議題，儘管北京近幾個月「尚未接洽」美國官員，但華府將積極尋求中國的協助。

國務卿布林肯（Antony Blinken）明天將主持與至少84個國家的首次視訊會議，會中將設立對抗合成毒品的「全球聯盟」，以作為拜登政府遏阻高度成癮止痛藥芬太尼的政策一環，這種藥物助長美國鴉片類藥物危機。

羅賓遜說：「這非關責備，也不是施壓。」

他表示：「我們嘗試結盟的部分原因，是讓其他國家參與打擊供應鏈的行動，他們的部分責任將是與中華人民共和國接洽。」

中國駐華府大使館未立即就這次會議回應置評要求。

中國是製造芬太尼化學物質的主要生產者，芬太尼經常在美國和墨西哥邊境走私。

根據美國官員，美中關係惡化之際，中國在打擊芬太尼先驅化學品流通，或與販運有關的洗錢活動方面未提供協助。

北京指出，華府不應以芬太尼危機當作制裁中國企業的藉口，中國官媒一再報導，毒癮和毒品需求是美國的國內問題。

根據疾病管制暨預防中心（CDC），美國去年因服用過量鴉片類藥物致死人數接近8萬人。

司法部6月刑事起訴4家中國化學製造商和8人，理由是這些企業和個人涉嫌非法販運製造芬太尼的化學物質。

毒品 華府 北京

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