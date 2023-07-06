「華府對華最後的鴿派」 央視：當學者或政客 葉倫進退維谷

中國央媒認為美國財政部葉倫在美國政壇進退維谷。（美聯社）

美國財政部 長葉倫 抵達北京進行為期四天訪問行程，預計今天與中方官員展開會談。代表中國中央官媒中央電視台的微博公眾號「玉淵譚天」今在微博上撰文，對於葉倫在拜登 政府裡的地位變化作出觀察，文章認為，作為「華盛頓對華最後的鴿派」，葉倫的思想正在進一步發生轉變。她在過去兩年緩和了華盛頓部分反華政策，但她的意見始終難以影響華盛頓的主流意見。從這個角度上來看，葉倫在美國政壇，進退維谷。

玉淵譚天的文章稱，美國國務卿布林肯訪華後的第三周，美國財政部部長葉倫乘機抵達北京，開啟訪華行程。除了財政部部長，葉倫還有一重身分──經濟學家。這重身分，會讓她的訪華行程和其他美國官員有什麼不同？想要回答這個問題，還要從葉倫的履歷開始講起。

拜登提拔葉倫 並非因為專業？

文章說，2020年11月，美國當選總統拜登的顧問聯繫葉倫，問她是否願意出任拜登政府財政部部長一職。葉倫沒有想到自己會收到邀請，但她拒絕了。大選結束兩周多後，拜登本人同葉倫進行了交談，他再次發出邀請，這一次，葉倫同意了。但在擔任財政部部長之前，葉倫已經有足夠的影響力了。她曾在2014年就任美聯儲主席，成為美國歷史上第一位擔任此職位的女性。

文章說，卸任美聯儲主席後葉倫回歸學者身分，但她仍保持著對失業問題的關注。這分關注，也成為她接受拜登邀請的重要因素。然而，事情和葉倫想的，並不一樣。

玉淵譚天提及半年前出版的葉倫最新傳記，該書作者披露了拜登選擇葉倫的原因：相比於葉倫的專業能力，拜登更看重的是葉倫的「好人緣」。但很快，葉倫就發現，自己的建議並不會被採納。預想與現實之間的巨大差距，也讓葉倫開始在專業與官僚之間搖擺。

正式就任美國總統不到兩個月，2021年3月11日，拜登簽署了1.9兆美元的經濟救助計畫。作為經濟學家的葉倫，對計畫的規模和內容提出了異議。救助計畫中，有一項內容是為符合條件的美國人直接發放1400美元支票。文章說，作為曾經的美聯儲主席，葉倫很清楚，美聯儲會通過加息來解決通脹，而加息會抑制經濟，這會引發企業的裁員潮，進一步加劇失業問題。

文章說，儘管葉倫是經濟學家出身，但她現在畢竟擔任著財政部部長的職位。這些異議，都是葉倫私下的表態。在公開場合，葉倫都對拜登政府的經濟救助計畫表示支持。

隨後，拜登政府開始醞釀更多的刺激計畫。無法公開提出反對意見，葉倫也曾通過旁敲側擊的方式提醒拜登政府在考慮刺激計畫時能夠有所收斂。文章說，葉倫將提醒的方向，聚焦在一個大家無法迴避的問題上──債務危機，這一問題，屬於財政部部長的業務範圍。

葉倫在債限問題上中立 引民主黨人不滿

文章說，上個月，在經歷多輪談判後，民主共和兩黨達成暫緩債務上限生效的共識。儘管共識達成，但一直以來各方的分歧，並沒有解決。根據美國媒體披露，與拜登關係密切的白宮官員希望將債務危機的責任歸咎於共和黨人，而葉倫並不傾向於界定是誰的責任，她關注的是解決問題，所以，她總是向兩黨共同發出警告。這樣的做法，自然引發了民主黨人的不滿，這也影響了葉倫在美國決策層的地位。

玉淵譚天指出，葉倫的處境，很快就被美國媒體關注到了。在「政客」(Politico)的報導中，提到這樣一個細節──白宮選擇繞過葉倫，讓商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）處理債務問題，而這「百分之百是財政部」的事情。這篇報導還提到，葉倫在稅收政策、財政官員任命等財政部通常推動決策的關鍵領域經常被忽視，或是被白宮否決。

作為世界第一大經濟體，美國在處理很多經濟問題時，需要同其他國家協調。文章說，中國，自然是重中之重。只是，在涉及中國的諸多問題上，葉倫面對的阻力更大。去年，美國通脹高燒不退，葉倫也提出了自己的建議──取消對華加徵關稅。她的言論當然是專業的判斷，但葉倫的言論遭到了美國貿易代表署的強烈反對，美國貿易代表戴琪反駁了葉倫的觀點，稱這會減少她與中國談判的籌碼。

避免遭「邊緣化」 葉倫開始「轉型」

文章說，葉倫更多專業、更少政治考量的風格讓白宮很多人都不滿。正如「政客」在報導中的評價，葉倫是一名技術官員，而非政治戰中的煽動者。但在其位，要謀其政。美國一位前財政部官員就曾告誡葉倫，如果你想在談判桌占有一席之地，如果你想有話語權，你就要努力成為「戰士」，並保持這樣的形象。

玉淵譚天指出，為了不被完全「邊緣化」，葉倫也在發生改變。今年4月，葉倫在約翰霍普金斯大學發表了關於中美經濟關係的重要演講。儘管她在演講中提到，不尋求與中國經濟脫鉤，但她仍提到，要將安全置於經濟之前，其主張的核心，依然是要強化對中國的競爭和壓制。

文章說，這次表態的變化，也代表葉倫的思想在進一步發生轉變。葉倫被稱為「華盛頓對華最後的鴿派」。她在過去兩年緩和了華盛頓部分反華政策，但從目前的狀況看來，葉倫的意見始終難以影響華盛頓的主流意見。

玉淵譚天說，從這個角度上來看，葉倫在美國政壇，進退維谷。最後文章說，是改變環境還是被環境改變，是堅持做一名經濟學家還是純粹的政客，這對葉倫來說，是一個問題，更是一個考驗。