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示警北京 AIT主席：美國反對外部干預台灣大選

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示警北京 AIT主席：美國反對外部干預台灣大選

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）6日在華盛頓總部與媒體座談。（華盛頓記者張文馨／攝影）
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）6日在華盛頓總部與媒體座談。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）6日在華盛頓總部與媒體座談時表示，美國支持台灣自由公正的選舉，不會選邊站；美國反對外部勢力干預台灣選舉，台灣選舉不應也不會造成區域情勢升高。

羅森柏格表示，美國尊重台灣的民主，這是台灣人民的權利，無論誰當選，美國都打算持續與新領導人密切合作，也不會因為不同人選上而改變美國的政策。

羅森柏格表示，她6月訪問台灣，分別與各總統參選人對話，這不是面試，而是建立相互理解，對美國來說，關係與信任非常重要；她提到，美國會謹慎與各方往來，確保所有的互動都是公平的。

羅森柏格表示，美國支持並捍衛台灣民主不受干擾，美國明確表態反對外部勢力干預台灣民主。

被問到是否擔憂北京拿台灣選舉為藉口，升高區域情勢？羅森柏格表示，北京利用許多不同的事件為藉口，來升級情勢並破壞穩定，美國會持續表達關注台海和平穩定，反對任一方片面改變現狀的立場，台灣民主是台灣人民的權利，不應該也不會導致任何的情勢升級。

美國對台軍售也是北京經常表達不滿的主要議題，羅森柏格說，北京的強烈不滿不會影響美國的政策，軍售行之有年，這不是新鮮事。

北京 面試 AIT

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