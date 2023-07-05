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北京打稀土牌祭出口管制 美：邀盟友共商解決之道

記者張文馨／華盛頓即時報導
中國宣布下月起，針對半導體重要原材料鎵與鍺相關物項實施出口管制。（路透）
中國宣布下月起，針對半導體重要原材料鎵與鍺相關物項實施出口管制。（路透）

中國宣布下月起，針對半導體重要原材料鎵與鍺相關物項實施出口管制，中方商務部前副部長魏建國更說，這只是開始，中方的反制將隨美國與盟友的限制手段而升級；美國商務部5日表示，美方堅決反對此事，華府會和盟友夥伴共商解決這個問題。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）啟程訪問中國前夕，北京以「維護國家安全和利益」為由，宣布鎵與鍺相關物項的出口必須取得許可；據了解，全球8成的鎵和鍺由中國供應。

北京官媒中國日報刊登中國商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國的專訪，魏建國表示，對部分鎵和鍺產品的出口管制，是用實際方式告訴美國及其盟友，他們限制中方採購更先進技術的措施是一次誤判。

魏建國表示，「這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級。」

美國商務部發言人對路透表示，美國堅決對北京的出口管制做法，這些行動凸顯了供應鏈多元化的必要性，美國將與盟友和夥伴討論解決這個問題，並在關鍵的供應鏈上建立韌性。

歐盟發言人4日關切中方最新禁令；德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）則表示，中方擴大出口禁令將對德國構成新的問題。

路透引述分析師說法表示，中方這次實施的出口管制，是對美光實施禁令後的第二個、也是規模更大的反制措施；若此舉未改變美中關係，預估中方會祭出更多的稀土出口管制。

商務部 北京 供應鏈

上一則

中國管制鎵鍺出口 專家：供應鏈變數增加但衝擊可控

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