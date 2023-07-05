葉倫即將訪問中國 聚焦這三大議題

財政部長葉倫預定6日至9日訪問中國，料將聚焦三大議題。（美聯社）

美國財政部長葉倫 6日訪問中國，將會晤北京 高階官員，設法修補近年來因政治糾紛與貿易戰而磨損的美中關係。此行也將是拜登 政府深化華府與北京溝通的一環，延續去年11月拜習會和上月國務卿布林肯訪中的努力。

財經網站MarketWatch報導，葉倫周四至周日的這趟行程將聚焦三大主題：

一、半導體紛爭

上周華爾街日報（WSJ）披露，拜登政府可能擴大對中國輸出人工智慧（AI）相關技術的出口管制，此舉可能打擊到晶片製造商輝達（Nvidia），甚至可能影響競爭對手超微（AMD）、英特爾（Intel）等晶片大廠的銷售。輝達股價應聲下挫。

記憶晶片大廠美光（Micron）可望是另一焦點。該公司上月表示，北京當局禁止中國主要網通基建業者使用美光產品後，美光得自中國客戶的營收可能有一半會受到波及。

拜登政府也正考慮對美商赴中國的新投資設限，以回應兩黨議員要求商務部針對可能危害國安的境外投資建立篩檢機制的呼聲。科技產業可能首當其衝。

與此同時，北京3日也採取報復行動，宣布8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制；中國商務部前副部長魏建國警告，倘若美國等國家持續對中國施加貿易限制，這些出口管制可能「只是反制的開端」。

二、美國產業政策

葉倫4月在演說中曾批評中國偏離「市場改革」，轉向「更由政府主導的做法，對鄰國和世界各地的國家造成傷害」。

同時，拜登政府本身也宣稱，徹底揮別過去40年來的美國經濟政策，轉向由政府扮演更大角色的經濟發展模式。

美國共和、民主兩黨聯手通過的「晶片法」（CHIPS Act）和去年的「通膨削減法」（IRA），已為美國進入產業政策新時代揭開序幕。聯邦政府成為一大合作夥伴，補貼資半導體等產業投資和電動車製造，因為這些產業被視為攸關國家安全。

葉倫此行可能有助於釐清拜登政府認為這種做法有何限制，以及「必要投資」與「不公平產業補貼」的分界線何在。

三、修補美中關係

儘管美中緊張關係升高，美國商務部的資料顯示，去年兩國貨物貿易金額達6,900億美元，創新高紀錄。何況美中經濟體關係盤根錯節，重要議題何其多，光憑葉倫一趟訪問無法面面俱到。

22V Reaearch中國研究主管希爾森就指出，一些棘手議題，像是川普時代祭出的關稅，是由美國國會和商務部決定，所以葉倫可能不會著墨於此。

希爾森說：「葉倫此行的目標較小，儘管仍很重要，是要與中國新經濟團隊建立新的溝通管道。這類對話將協助降低潛在的誤判和誤解，相關議題包括北京在經濟和科技上援助莫斯科，可能踩到美國紅線、造成重大制裁和出口管制的風險。」

他說，這些溝通管道對全球經濟和金融市場「相當有助益」，在重大總經震撼來襲時，尤其有助於降低全球市場不確定性。