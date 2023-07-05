德州邊境三天撈出四具無證客屍體 其中包含一個嬰兒

美國邊境巡邏隊。(取材自推特)

葛蘭德河(Rio Grande)在德州 伊戈帕斯(Eagle Pass)的部分區段，是無證移民 非法入境美國的闖關熱門地點，但地勢卻相當險峻。德州公共安全廳(Texas Department of Public Safety)指出，從周末以來的三天之內，已從河裡撈出四具屍體，其中一名死者為嬰兒。

美國廣播公司(ABC)報導，伊戈帕斯附近是特別險峻的葛蘭德河區段，雖然看似淺到可以涉水過河，卻有幾處地點河底陡峭斷層，水底暗潮洶湧更是無證移民無法從水面上判斷的。

美國廣播公司報導，德州公共安全廳發言人奧利瓦雷茲(Chris Olivarez)指出，從7月1日以來，已有四具屍體在三天之內從葛蘭德河撈出。

奧利瓦雷茲3日在推特發文寫道，德州公安廳海事戰術小組(Tactical Marine Unit)1日接到美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)的請求支援通知指出，葛蘭德河有嬰兒溺水事件發生， 海事戰術小組與佛州漁業及野生動物保護委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)出動兩艘汽艇勘察，發現數人在河裡載浮載沉

他指出，一名婦女與一名嬰兒獲救時已經昏迷沒有反應，海事戰術小組在現場施行急救，旋即送往鄧肯堡區域醫學 中心(Fort Duncan Regional Medical Center)，但已回天乏術。另外兩人獲救後則移交邊境巡邏隊處理。

奧利瓦雷茲在推文中表示，2日有一具男性屍體從葛蘭德河裡被撈出，3日則有一具女性屍體在河裡被尋獲。他指出，這些無名屍的身分迄今無法確認，因為身上都沒有任何證件。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)推出旨在鞏固美墨邊境安全的「孤星行動」(Operation Lone Star)後，奉命派駐邊境地區的德州國民兵(Texas National Guard)中士艾凡斯(Bishop Evans)2022年4月為了搶救兩名無證客而跳入葛蘭德河伊戈帕斯區段結果溺斃殉職。