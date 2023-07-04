WSJ：美雲端運算服務傳將對中設限 亞馬遜、微軟料最傷

美國擬對中企設限，不得在未取得許可的情況下取用美國雲端服務，亞馬遜AWS和微軟Azure料將大受影響。（路透）

華爾街日報引述知情人士消息報導，美國準備要限制中國企業用戶取用美國雲端 供應商提供的雲端運算服務。亞馬遜（Amazon）的AWS和微軟（Microsoft）的Azure業務預料受到的影響最大，因為它們在中國市場的經營已有規模。

新規定可能要求亞馬遜和微軟等公司未經政府許可，不能向中國客戶提供使用了先進AI晶片 的雲端運算服務。此舉可能使美中兩大經濟強權的關係進一步緊張。在此之前，中國周一宣布，用於先進晶片製造的金屬出口將受管制。

美國擬議中的雲端運算限制被視為一種補漏手段。國家安全分析師警告，中國的AI公司可能透過雲端服務規避當前的出口管制規定。這些雲端服務使客戶毋需購買管制清單上的先進設備，包括晶片，例如輝達的A100晶片，即可獲得強大的運算能力。

預計美國商務部 將在未來幾周內公布此一舉措，成為擴大去年10月實施的半導體出口管制政策的一部分。

美國白宮、商務部均未立即回應置評請求。

根據商務部預計於7月公布的更廣泛提案，美國將修改出口管制，在沒有許可的情況下，向中國出售某些晶片會變得更難。此舉的部分目標是輝達的A800晶片，該款晶片是輝達在先前管制措施公布後修改出來的產品。

美中在科技方面的衝突不斷升級。周一，北京宣布對用於晶片、電動車和國防工業至關重要的兩種金屬相關物實施出口管制，表明對於美國、日本和歐洲切斷北京與先進技術聯繫的舉措，中國有能力報復。