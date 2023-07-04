我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議

包道格：G20和APEC峰會 對中美關係是機會

WSJ：美雲端運算服務傳將對中設限 亞馬遜、微軟料最傷

編譯季晶晶／綜合外電
美國擬對中企設限，不得在未取得許可的情況下取用美國雲端服務，亞馬遜AWS和微軟Azure料將大受影響。（路透）
美國擬對中企設限，不得在未取得許可的情況下取用美國雲端服務，亞馬遜AWS和微軟Azure料將大受影響。（路透）

華爾街日報引述知情人士消息報導，美國準備要限制中國企業用戶取用美國雲端供應商提供的雲端運算服務。亞馬遜（Amazon）的AWS和微軟（Microsoft）的Azure業務預料受到的影響最大，因為它們在中國市場的經營已有規模。

新規定可能要求亞馬遜和微軟等公司未經政府許可，不能向中國客戶提供使用了先進AI晶片的雲端運算服務。此舉可能使美中兩大經濟強權的關係進一步緊張。在此之前，中國周一宣布，用於先進晶片製造的金屬出口將受管制。

美國擬議中的雲端運算限制被視為一種補漏手段。國家安全分析師警告，中國的AI公司可能透過雲端服務規避當前的出口管制規定。這些雲端服務使客戶毋需購買管制清單上的先進設備，包括晶片，例如輝達的A100晶片，即可獲得強大的運算能力。

預計美國商務部將在未來幾周內公布此一舉措，成為擴大去年10月實施的半導體出口管制政策的一部分。

美國白宮、商務部均未立即回應置評請求。

根據商務部預計於7月公布的更廣泛提案，美國將修改出口管制，在沒有許可的情況下，向中國出售某些晶片會變得更難。此舉的部分目標是輝達的A800晶片，該款晶片是輝達在先前管制措施公布後修改出來的產品。

美中在科技方面的衝突不斷升級。周一，北京宣布對用於晶片、電動車和國防工業至關重要的兩種金屬相關物實施出口管制，表明對於美國、日本和歐洲切斷北京與先進技術聯繫的舉措，中國有能力報復。

晶片 雲端 商務部

上一則

美以關係每況愈下 為何拜登政府仍支持以色列

延伸閱讀

暢銷書「晶片戰爭」作者：美中晶片對抗將繼續升溫

暢銷書「晶片戰爭」作者：美中晶片對抗將繼續升溫
美中科技戰升級 傳美將限制中企使用AI雲端服務

美中科技戰升級 傳美將限制中企使用AI雲端服務
超微AI晶片效能提升 將追趕輝達

超微AI晶片效能提升 將追趕輝達
晶片戰升級 美、荷再祭對陸管制禁令 牽動台積電營運

晶片戰升級 美、荷再祭對陸管制禁令 牽動台積電營運

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52

超人氣

更多 >
台積電太太積極在美創業 這類店開最多

台積電太太積極在美創業 這類店開最多
買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周
「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
陳喬恩隊友 女團七朵花「仔仔」驚傳35歲病逝

陳喬恩隊友 女團七朵花「仔仔」驚傳35歲病逝