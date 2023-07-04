路透：中國管制鎵鍺出口 加劇美中貿易戰

中國商務部昨天宣布8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制。路透今天報導，這項措施將加劇美中貿易戰。（美聯社）

中國商務部昨天宣布8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制。路透今天報導，這項措施將加劇美中貿易戰，而中國在美國財政部長葉倫訪中前祭出此措施，時間上也令人感到詫異。

報導指出，美國公司半導體晶圓製造商AXT的中國子公司北京 通美晶體技術公司，將向有關當局申請出口鎵和鍺相關產品。

中國商務部和海關總署昨天聯合發布公告，指為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可，不得出口。

中國國際礦業協會主席阿克爾（Peter Arkell）表示，中國是要報復美國限制對中國出口半導體產品，「中國要在受打壓的地方，祭出對美國貿易的限制。」

阿克爾表示，鎵和鍺是製造科技產品非常重要的金屬，而中國是大多數這些金屬的主要生產國，要另一個國家在短中期取代中國是「幻想」。

傑福瑞斯（Jeffries）分析師表示，中國今次限制鎵、鍺相關物項出口，是繼先前對美光科技祭出禁令後更大的舉措。

分析師表示，這導致美中緊張關係很快升溫的風險並不小，並強調如果這沒有改變美中關係，預計中國將會實施更多稀土 出口管制。

報導指出，中國生產全球絕大部份的鎵及鍺，2022年進口最多中國鎵是日本 、德國及荷蘭；進口最多最中國鍺是日本、法國、德國及美國。

報導表示，在中國有製造設施的美國公司半導體晶圓製造商AXT表示，其中國子公司北京通美晶體技術公司將向有關當局申請出口鎵和鍺相關產品。

AXT執行長Morris Young表示，正積極地尋求必要的許可，盡量減少對客戶的影響。

一名以中國為基地的鍺生產商經理表示，其公司接獲歐美及日本客戶的查詢，希望可以在限制出口前增加存量，買家都覺得申請出口許可需要2個月時間。

該經理表示，鍺在中國國內市場價格及出口價格均上漲，分別升至每公斤人民幣1萬元（約1386美元）及1500元。

報導指出，業界此前已預期中國當局會限制鎵、鍺相關物項出口，但今次當局在美國財政部長葉倫訪問中國前祭出此措施，時間上令人感驚訝。

有業界人士表示，擔心中國之後會再祭出類似措施，如對稀土出口實施新限制。中國是迄今世界上最大的稀土生產國。