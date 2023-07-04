我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中反制美 限制鎵、鍺礦物出口 半導體、太陽能受影響

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷

路透：中國管制鎵鍺出口 加劇美中貿易戰

中央社台北4日電
中國商務部昨天宣布8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制。路透今天報導，這項措施將加劇美中貿易戰。（美聯社）
中國商務部昨天宣布8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制。路透今天報導，這項措施將加劇美中貿易戰。（美聯社）

中國商務部昨天宣布8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制。路透今天報導，這項措施將加劇美中貿易戰，而中國在美國財政部長葉倫訪中前祭出此措施，時間上也令人感到詫異。

報導指出，美國公司半導體晶圓製造商AXT的中國子公司北京通美晶體技術公司，將向有關當局申請出口鎵和鍺相關產品。

中國商務部和海關總署昨天聯合發布公告，指為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可，不得出口。

中國國際礦業協會主席阿克爾（Peter Arkell）表示，中國是要報復美國限制對中國出口半導體產品，「中國要在受打壓的地方，祭出對美國貿易的限制。」

阿克爾表示，鎵和鍺是製造科技產品非常重要的金屬，而中國是大多數這些金屬的主要生產國，要另一個國家在短中期取代中國是「幻想」。

傑福瑞斯（Jeffries）分析師表示，中國今次限制鎵、鍺相關物項出口，是繼先前對美光科技祭出禁令後更大的舉措。

分析師表示，這導致美中緊張關係很快升溫的風險並不小，並強調如果這沒有改變美中關係，預計中國將會實施更多稀土出口管制。

報導指出，中國生產全球絕大部份的鎵及鍺，2022年進口最多中國鎵是日本、德國及荷蘭；進口最多最中國鍺是日本、法國、德國及美國。

報導表示，在中國有製造設施的美國公司半導體晶圓製造商AXT表示，其中國子公司北京通美晶體技術公司將向有關當局申請出口鎵和鍺相關產品。

AXT執行長Morris Young表示，正積極地尋求必要的許可，盡量減少對客戶的影響。

一名以中國為基地的鍺生產商經理表示，其公司接獲歐美及日本客戶的查詢，希望可以在限制出口前增加存量，買家都覺得申請出口許可需要2個月時間。

該經理表示，鍺在中國國內市場價格及出口價格均上漲，分別升至每公斤人民幣1萬元（約1386美元）及1500元。

報導指出，業界此前已預期中國當局會限制鎵、鍺相關物項出口，但今次當局在美國財政部長葉倫訪問中國前祭出此措施，時間上令人感驚訝。

有業界人士表示，擔心中國之後會再祭出類似措施，如對稀土出口實施新限制。中國是迄今世界上最大的稀土生產國。

稀土 日本 北京

上一則

為何要慶祝國慶？年輕人愛國情懷降低

延伸閱讀

中反制美 限制鎵、鍺礦物出口 半導體、太陽能受影響

中反制美 限制鎵、鍺礦物出口 半導體、太陽能受影響
華爾街日報：穩美中關係 關鍵是建立「新常態」

華爾街日報：穩美中關係 關鍵是建立「新常態」
紐時：葉倫中國行 從貿易到人權的5關鍵難題

紐時：葉倫中國行 從貿易到人權的5關鍵難題
葉倫6日訪中 傳晤何立峰、在檯面上談「反間諜法」

葉倫6日訪中 傳晤何立峰、在檯面上談「反間諜法」

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52
被指控在地鐵車廂內鎖喉勒死遊民尼利(Jordan Neely)的前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny，圖)28日在曼哈頓出庭，對指控不認罪。路透

紐約「地鐵鎖喉案」前陸戰隊員出庭 只說了1句話：無罪

2023-06-28 15:21

超人氣

更多 >
台積電太太積極在美創業 這類店開最多

台積電太太積極在美創業 這類店開最多
買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周
上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億
預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三
「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留