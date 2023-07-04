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美中科技戰升級 傳美將限制中企使用AI雲端服務

編譯簡國帆／綜合外電
美國拜登政府正準備限制美國雲端運算業者提供給中國企業的服務，可能進一步加劇兩大強權之間的緊張關係。(路透)
美國拜登政府正準備限制美國雲端運算業者提供給中國企業的服務，可能進一步加劇兩大強權之間的緊張關係。(路透)

在美國財長葉倫敲定訪中行程之際，知情人士透露，拜登政府正準備限制中國企業使用美國雲端運算服務，可能進一步加劇兩大強權之間的緊張關係。

華爾街日報（WSJ）報導，這項新規若獲採用，可能要求微軟和亞馬遜等美國雲端服務供應商在提供使用人工智慧（AI晶片的雲端運算服務，給中國客戶之前，必須先尋求美國政府批准，希望補上美國限制中國AI發展的一大漏洞。

使用AI晶片的雲端服務讓中國受制裁的廠商，不必採購先進設備，就能取得強大的運算能力。

喬治亞城安全與新興科技中心研究員Emily Weinstein指出，若任何中國企業想使用輝達的A100晶片，可能會從雲端服務供應商取得，這項禁令是能取代禁止出口雲端服務特定晶片的其他選項，美國政府也可能限制美國雲端業者，不得提供服務給予中國或其他外國關切實體軍方、國安及情報單位有關聯的客戶。

美國商務部預料將在未來幾周公布這項行動，作為擴大半導體出口管制行動的一環。美國也預料將和荷蘭、日本統一受管制的晶片製造設備。商務部拒絕發表評論。

這項新政策也將擴大美國政府出口管制政策的範圍到遠不只半導體和設備製造商。在美國雲端服務供應商中，雅法訊網路服務（AWS） 和微軟Azure預料將受到最大影響，因為兩者都有經營中國市場。WSJ記者無法立即取得微軟和亞馬遜的評論。

美中近來已針對晶片和AI技術展開一連串以牙還牙行動。拜登政府擔心中國的AI技術與軍事應用進步，正擴大限制晶片和其他產品及服務移轉給中國企業。中方則予以反擊，在關鍵領域禁用美光晶片。

葉倫已表示，她希望能阻止美中關係繼續下滑，美方官員也憂心中國可能切斷電動車電池等關鍵產品的供應。同時，中方官員主張美國想阻礙中國的經濟發展。

雲端 晶片 AI

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