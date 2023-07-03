葉倫訪中國談什麼？學者：北京關切關稅、技術壓制問題

美國財政部長葉倫預計本周四訪問中國。（Getty Images）

美國財長葉倫 （Janet Yellen）6日即將訪問中國，葉倫此行將與北京當局談什麼？成為觀察中美關係的風向標。復旦大學與國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯3日在第11屆世界和平論壇上指出，雙方或會建立繼續對話的工作機制，中方則關切關稅 與美方技術壓制問題。

吳心伯認為，葉倫訪華是中美兩國經濟團隊面對面討論進程的一部分，雙方現在還處於接觸的早期階段。中國商務部 長王文濤5月底赴美，和美國商務部長雷蒙多進行了會面。這次葉倫訪華，「中美雙方應該會關注宏觀經濟問題，包括中國經濟、美國經濟、世界經濟等，或許會建立工作機制繼續進行對話。」

從中方角度而言，吳心伯認為主要關切關稅問題。他指出，川普政府時期對中國商品施加的關稅超過3,000億美元，到現在還沒有廢除，拜登上任之後也未採取相應行動來減少關稅。

另一方面，吳心伯表示，中方會關心美方對中國的技術壓制，現在有1,300個中國實體在美國的制裁名單上。「但這些問題不是葉倫部長負責的，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」，吳心伯說。

中國財政部3日確認葉倫將於6日至9日訪華。路透報導，美國財政部高級官員2日表示，葉倫訪華期間將與中國國高級官員舉行會議，討論廣泛問題，包括美國對中方新反間諜法的擔憂。