紐時：美墨邊境偷渡人數減少 官員表示只是暫時現象

美墨邊境非法入境人數驟減，近兩個月裡並未回升。(美聯社)

疫情以來援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令於今年5月11日結束，美墨邊境非法入境 人數驟減，近兩個月裡並未回升。紐約時報3日報導，對於拜登政府來說，非法入境減少是好消息，但官員分析，這股趨勢恐怕只是暫時現象。

報導指出，根據國土安全部統計，從5月12日以來，美墨邊境平均每天非法入境人數約3360人。相較之下，2022年3月時的統計為每天非法入境約7100人。

過去兩年裡，美墨邊境偷渡人數頻創新高，官員指出，非法入境人數減少可能不會維持太久。

紐約時報分析，移民 增減的決定因素並非精準科學，全球移民潮流、法律層面限制、美國政情變化、移民祖國情勢改變等，都會影響決定多少民眾選擇遠走他鄉。政府官員及移民問題專家根據目前狀況提供的觀察指標包括：

＊美國邊境政策更改導致移民遷徙模式出現暫時變化

拜登政府推出讓外籍人士向美國政府申請庇護、取得合法入境的新政策，但計畫推出後面臨法律挑戰，未來可能因為法院裁決而遭到暫停實施或推翻。因此不少企圖闖關的無證移民持觀望態度，暫時留在邊境地區等候進一步消息。

＊入境美國有了新選項，偷渡人數因此減少

拜登政府開放讓外籍人士透過智慧型手機向邊境檢查哨預約面試時間，雖然計畫推出後發生某些技數問題，但統計顯示光是５月當中，就有3萬人完成預約。另外，古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國公民可以申請為期兩年的特別人道主義假釋(special humanitarian parole)，有機會在美國生活與工作；薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯移民則可申請與家人團圓，接下來還有機會申請綠卡。

＊墨西哥 與瓜地馬拉邊境的查緝行動讓偷渡難度增加

墨西哥對於無證客朝美國邊境移動的通行管道祭出限縮，被美國遞解出境的無證客則被墨西哥政府用飛機載到墨西哥最南部，讓無證移民的闖關挑戰難度升高。

＊導致民眾從故鄉出走的因素並未改變

海地、古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜以及其他中美洲國家仍有著嚴重的貧窮、暴力、政治動盪問題，未來企圖偷渡入美的人數恐將回升。

＊目前仍有無證移民朝美墨邊境邁進，只是行進速度減緩

根據拜登政府日前提交法院的資料，截至6月14日為止，距離邊境約8小時腳程的墨西哥北部，約有10萬4000名移民聚集。

＊如果不偷渡到美國，將面臨暴力、死亡的極高風險

無證客繼續留在墨西哥恐將遭到不肖人士及犯罪集團剝削，被迫成為勞役或被迫賣淫。