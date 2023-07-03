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紐時：葉倫訪中擬提「反間諜法」等敏感議題

中央社／台北3日電
美國財長葉倫預計在7月訪問中國。（美聯社）
美國財長葉倫預計在7月訪問中國。（美聯社）

美國財政部部長葉倫將於7月6日訪問中國；紐約時報2日報導，這次訪問旨在穩定美中的緊張關係，但也可能會涉及包括中國新版「反間諜法」的範圍，以及在新疆侵犯人權等敏感問題。

繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18至19日訪問北京後，美中雙方2日宣布葉倫（Janet Yellen）自7月6日至9日訪問中國，這是葉倫首次以財政部長身分訪中。

紐時報導，今年稍早，美國發現中國間諜氣球飛越美國，而中國對美國總統拜登（Joe Biden）政府阻止中國獲取某些敏感技術感到不滿，兩國之間關係緊張。

此外，此行正逢全球經濟不確定性加劇的時刻，中國疫情後產出萎靡，美國試圖在遏制通膨的同時避免經濟衰退。儘管希望重新建立對話，但會議可能會涉及多年來一直惡化的敏感問題。

紐時指出，一位不願透露姓名的財政部高級官員談及葉倫此行的優先事項時表示，她將與中國高級官員和在中國展開業務的美國公司會面。葉倫將與中國對等官員討論全球挑戰和共同關心的領域。

預計葉倫將對中國最近針對美光科技的禁令提出反對，在拜登政府最近採取措施，禁止中國晶片製造商獲得製造先進晶片所需的關鍵工具後，中國政府於5月禁止處理關鍵訊息的公司購買美光製造的微晶片，中國網路監管機構認為產品存在「相對嚴重的網路安全問題」。

此外美方還希望更好地了解中國新反間諜法的範圍，該法可能給外國公司帶來新的挑戰。另預計葉倫還將對中國對待新疆少數民族的侵犯人權行為表示擔憂；中國政府被指控在新疆大規模拘禁穆斯林。

儘管雙方會面時可能都會表達不滿，但葉倫打算證明，美國減少對中國依賴、並保護國家安全的行動並不是為了使這兩個高度交織的經濟體「脫鉤」。

報導表示，最近幾週，葉倫對中國的態度變得溫和，稱華盛頓和北京之間的關係對整個世界都很重要。這次訪中希望重新建立聯繫，「有一批新的領導人，我們需要互相了解。」

她還說，兩國「需要討論彼此之間的分歧，這樣我們就不會產生誤解，不會誤解彼此的意圖。」

但由於中國擔心美國言行不一，葉倫很可能也將面臨中方就拜登政府真實意圖提出的尖銳問題。

報導另認為，中國近日宣布了國家央行新黨委書記潘功勝的任命，表明北京方面對葉倫的訪問非常重視：潘功勝自2016年起擔任國家外匯管理局局長，負責監管中國的貨幣政策。

港媒報導，因潘功勝曾負笈英美，又被視為改革者，北京方面希望藉此表明中國金融市場繼續對外開放

葉倫 北京 拜登

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