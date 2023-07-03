財長葉倫即將訪華 北京希望談這3個議題

美國財政部長預計本月6日至9日訪問中國。（Getty Images）

美國財政部長葉倫 即將於本月6日訪問中國，中國人民銀行（中國央行）前副行長朱民認為，在美國國務卿布林肯 訪華後，中美關係正存在一個窗口期。若葉倫到訪，那麼取消對中國加徵關稅 、撤銷「301」調查，以及梳理中美第一階段經貿協議將是雙方需要重點探討的議題。

在中美正式宣布葉倫訪華行程前，朱民6月29日晚間接受《環球時報》採訪時說，「中美關係正處於低點，並且美國肆意抹黑、打壓中國的姿態依然很強，但這個過程中也有各種各樣的窗口期，比如最近就是一個」。

他指出，中美兩國元首峇厘島會晤取得了很好的成效，但之後受間諜氣球干擾。近期布林肯的訪華之旅起到了積極作用，雙方達成了加強溝通交流等一些共識。接下來，葉倫等美國官員可能也會陸續訪問中國，因此雙方還有機會可以努力推動中美關係向好發展。

朱民說，「拜登曾經承諾取消對華加徵關稅，但一直沒有實現，這是一個弱點、汙點」。他表示，當前中國進口美國商品的關稅是7.1%，向美國出口商品的關稅是19.2%，這是不平等的。此外，高關稅是由美國商人和民眾承擔的，對美國的通貨膨脹也有影響。

朱民稱，距離中美第一階段經貿協議簽署已有三年時間，中美雙邊貿易還在增長，雙方需要對該協議進行梳理，找到可以繼續實施的與不適合繼續實施的，但前提是美國撤銷對中國的「301」調查。此外，美方還應該取消對中國企業的不合理制裁。

朱民受訪時還提及他對歐美對中「去風險」的看法。他認為，美國意識到與中國「脫鉤」難以達成，因此開始強調「去風險」。「但『去風險』是一個模糊且危險的概念，它最大的問題是無法說清邊界在哪裡」。

他強調，「去風險」就是去依賴性，最終會變成「反全球化」。