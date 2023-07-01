我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓綜藝用中國國歌當配樂 中網友狂酸

洛縣阿罕布拉網紅「橋屋」 加價18萬成交

拜登下周會瑞典總理 北約、烏克蘭、中國議題料入列

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
拜登(左)將擔任東道主於下周接待瑞典總理克里斯特森(右)。（Getty Images）
拜登(左)將擔任東道主於下周接待瑞典總理克里斯特森(右)。（Getty Images）

白宮今天表示，美國總統拜登將擔任東道主於下周接待瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson），兩人預計將討論跨大西洋安全合作以及烏克蘭戰爭等議題。

針對5日的這場會面，白宮發布聲明表示，兩位領袖「將檢視雙方漸增的安全合作，並重申有關瑞典應該儘快加入北大西洋公約組織（NATO）的看法」。

法新社報導，瑞典於2022年5月，也就是俄羅斯入侵烏克蘭之後的3個月申請加入北約。瑞典要成為一員，須獲得北約全體31個成員國同意，而目前申請案在土耳其和匈牙利卡關。

西方各國官員原本寄望北約本月11、12日在立陶宛召開峰會前，正式歡迎瑞典加入。

然而本周稍早，一名男子在瑞典舉行的抗議活動中焚燒可蘭經，招致土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）譴責，使得這個北歐國家以最快速度加入北約這個軍事同盟組織的機會更添變數。

針對即將到來的白宮行，瑞典總理克里斯特森發布聲明表示，「很高興拜登總統在北約下下周的維爾紐斯（Vilnius）峰會之前，邀請我們先行於下周會面」。他說：「這次訪問的重點將是瑞典的北約申請案。」

白宮表示，拜登和克里斯特森同時將「討論在面對俄羅斯殘酷侵略戰爭之下，有關支持烏克蘭的共同承諾」。

兩人也將討論跨大西洋合作事宜，以因應中國、氣候變遷以及新興科技等議題。

土耳其和瑞典的高階外交人員將於克里斯特森訪問白宮隔日於北約布魯塞爾（Brussels）總部會面，討論斯德哥爾摩的入會申請案。

而匈牙利國會則預料將在7日召開的「夏季臨時會」尾聲，針對瑞典入北約案進行表決，但並未將此議題納入議程。

瑞典 北約 白宮

上一則

中情局局長伯恩斯：美中經濟互相依賴 與中國脫鉤「很蠢」

延伸閱讀

學貸減免案讓數百萬選民失望 成拜登2024大選難題

學貸減免案讓數百萬選民失望 成拜登2024大選難題
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
6：3 拜登學貸減免計畫 遭最高法院否決

6：3 拜登學貸減免計畫 遭最高法院否決
拜登提出紓困新措施 未償學貸1年不追討

拜登提出紓困新措施 未償學貸1年不追討

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
瓦格納集團首腦普里格津在其Telegram上發布一條語音訊息，稱他已同意「終止」其部隊向俄羅斯首都挺進的行動。圖為瓦格納戰士在羅斯托夫市。（Getty Images）

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

2023-06-24 14:57
依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(美聯社)

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

2023-06-25 09:26
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天