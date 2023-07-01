參謀首長密利：習近平還沒決定是否在2027年前武統台灣

參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）。（Getty Images）

美國政府高階軍事顧問6月30日表示，中國國家主席習近平 尚未決定是否下令在2027年前武統台灣，並呼籲美國加快軍隊現代化，以防中共侵台。

南華早報報導，美國參謀長聯席會議主席密利 （Mark Milley）將軍6月30日在華府舉行的全國新聞俱樂部活動上表示，「習近平曾公開表示，已要求解放軍 發展其軍事能力，以在2027年前能武統台灣。所以他並沒有說，『我已經決定進攻和入侵』。」

密利補充說，「習近平是說，將軍們，你們必須準備好有攻打的能力; 我們之後再做決定。這當中有非常微妙的區別。」

密利表示，「這項決策仍可能發生，這就是我所要表達的嚇阻概念。你要確保習近平每天醒來都會說今天不是那一天，且這個決定永遠不會到來。」

他說，「我們（在軍事現代化）的進展愈快，我們就能愈快保持軍事優勢，那麼我相信……我們更有可能阻止戰爭……如果戰爭發生，我們也能獲勝。」

美國軍方和政府官員最近提供中國武統台灣的不同時程評估，預測包括軍事能力和實際攻擊意圖。

美國海軍作戰部長吉爾迪上將（Michael Gilday）去年認為，五角大廈不應排除解放軍在2022年或2023年攻台的可能性。