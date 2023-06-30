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參聯會主席密利：美軍應加快現代化 因應中國競爭

中央社／華盛頓30日專電
參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社)

參謀首長聯席會議主席密利今天表示，隨著戰爭科技不斷發展，美軍必須加快現代化腳步，以便與中國競爭。在中國領導層考慮以武力侵犯台灣時會覺得「今天不適合」。

密利（Mark Milley）今天出席華府全國記者俱樂部（National Press Club）午餐會談到中國時指出，中國正在尋求重寫基於規則的國際秩序，建造一支強大的軍隊，希望在未來10年裡成為亞洲區域霸主，並在本世紀中葉超越美國。

面對中國快速崛起，密利強調，美軍必須加快現代化腳步，戰爭的根本形勢正發生重大改變，若美軍不調整自身的教義、戰術、技能、訓練、人才管理與武器系統，就無法擁有一支能因應未來作戰環境的軍隊，美軍必須為此做好準備，而這需要做出重大改變。

對於中國國家主席習近平要求解放軍在2027年前做好侵台準備的說法，密利指出，習近平並未說出決定侵台，而是要共軍將領培養這樣的能力，這其中的微妙區別在於決策過程仍在進行，這就是美軍要強調的嚇阻概念，要確保「習主席每天醒來時會說，今天不適合（行動）」，而這個決定永遠不會做出。

密利表示，美軍越快推進，就越能確保軍事優勢，就更有可能阻止戰爭發生，萬一發生戰爭也能戰勝任何敵人。

對於中國在全球影響力日益增加，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在媒體簡報時，重申美國總統拜登（Joe Biden）的看法指出，與中國間的緊張局勢沒有理由演變成任何形式的衝突，美方一直努力確保溝通管道暢通。

柯比指出，美國在部分事務上不同意中國看法，也可能永遠不會同意，但美中也有重疊的領域，包括經濟、貿易、氣候變遷、糧食安全與能源安全，這些都是真正的全球性事務，相信有機會與中國合作。

密利 柯比 習近平

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