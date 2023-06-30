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學貸豁免計畫遭否決 大法官：拜登等同在重寫法律

拜登面臨數百萬學貸借款人詢問：現在該怎麼辦？

記者顏伶如／即時報導
拜登與白宮幕僚目前面臨的挑戰是，如何回應希望落空的數百萬支持者。(美聯社)
拜登與白宮幕僚目前面臨的挑戰是，如何回應希望落空的數百萬支持者。(美聯社)

紐約時報30日分析，2024年大選選戰已經揭幕之際，拜登總統學貸豁免計畫在最高法院踢到鐵板，拜登必須立即找出兌現選民承諾的補救之道。因為學貸豁免希望落空而失望的選民，2024年大選投票時究竟會責怪拜登還是最高法院，有待觀察。

報導指出，拜登去年夏天推出學貸豁免計畫時，獲得不少自由派人士及倡議團體高度肯定，計畫上路後估計有4000萬民眾將因此受益，豁免學貸總額上看4000億元。但最高法院以拜登政府逾越國會立法權限為由，30日以6票對3票裁決推翻學貸豁免計畫。

白宮官員匿名接受紐約時報訪問時說，拜登很快將發表聲明譴責最高法院裁決，同時表明會繼續為學貸紓困奮鬥；這名官員說，拜登將宣布採取「旨在保護學貸借款人的幾項新行動」，同時表示白宮將把學貸豁免方案推動受挫怪罪給共和黨。

紐約時報分析，拜登與白宮幕僚目前面臨的挑戰是如何回應希望落空的數百萬支持者。

報導指出，去年就有媒體詢問，萬一計畫遭最高法院打回票，是否有「其他備案」(Plan B)將派上用場，但拜登政府官員始終拒絕說明；今年稍早，多名大法官在口頭辯論中對學貸豁免提出質疑，但拜登與幕僚依然堅稱對於計畫完全合法擁有十足信心，不願說明是否正在規畫其他備案。

某些倡議人士指出，聯邦政府對於學貸紓困已有現行辦法，例如「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)，但相關政策僅適用某些特定對象，影響人數較少，無法應付對這次學貸豁免計畫感到失望的數百萬借款人。

紐約時報分析，因為學貸豁免希望落空而失望的選民，2024年大選投票時究竟會責怪拜登還是最高法院，有待觀察。

2020年大選競選期間，拜登承諾要免除1萬元聯邦學貸。拜登上台後，包括參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)在內的民主黨要角，呼籲拜登應該進一步加碼免除5萬元學貸。2022年夏天，拜登公布學貸豁免計畫後，某些學生組織發動年輕人挺拜登的拉票宣傳，這些活動前途如何已成未知數。

拜登 學貸 紐約時報

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