最高法院：科州設計師有權以信仰理由拒為同婚客戶服務

科羅拉多州平面設計師蘿瑞‧史密斯(Lorie Smith)。（美聯社）

最高法院30日以6票對3票通過裁決，科羅拉多州平面設計師蘿瑞‧史密斯(Lorie Smith)有權以個人宗教信仰為由，拒絕為同行婚姻客戶提供網頁設計服務；這個具有重大指標意義的判例，牽動男女同志 、雙性戀、跨性別 者族群(LGBTQ)免受歧視 保護及美國憲法第一修正案言論自由保障之間的權衡拿捏。

保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)撰寫的主要意見書(majority opinion)中指出，在這起案例當中，科州企圖逼迫個人必須發表符合州政府觀點的論述，但如此論述卻違背當事人對於重大問題的道德觀。

戈薩奇指出：「如同最高法院一貫立場，我們有機會能夠獨立思考、暢所欲言，是我們最珍惜的自由之一，也是我們共和國保持強大的原因之一。」

「創意303」(303 Creative)工作室負責人史密斯不滿科羅拉多州反歧視法(Colorado Anti-Discrimination Act，CADA)而提告。根據科州州法，商家不得因為消費者的性傾向而拒絕提供服務或銷售。

但史密斯主張，如果為同婚伴侶設計慶祝婚姻的網頁，將違反她的基督教信仰，科州法律強迫她鼓吹不符合個人信仰的言論，顯然侵犯憲法第一修正案保障的言論自由。

史密斯說，與男女同志、雙性戀、跨性別者族群合作共事絕對沒有問題，唯一無法接受的只有同性婚姻。先前她接受媒體訪問時說，訴訟期間不斷面臨各種威脅，但沒有後悔訴諸法律。

美國有線電視新聞網(CNN)30日分析，最高法院對於「創意303訴艾列尼斯案」(303 Creative LLC v. Elenis)的裁決，代表著保守派大法官獲得令一次勝利，裁決理由為史密斯的言論自由必須受到保護，卻讓男女同志、雙性戀、跨性別者族群權益受到限縮。