「不想談這個」 川普再避談若中國侵犯台灣是否出兵捍衛

前總統川普。（路透）

前總統川普 今天接受路透電話專訪，被問到若中國侵略台灣，他是否會派美軍捍衛台灣時，川普仍然不願正面回答。

川普表示：「我不想談這個。我不談的原因是因為在日後談判時有損立場。我只能告訴你，我執政4年以來，完全沒有任何威脅，如果我是總統，就不會發生這種事。」

川普也表示堅決反對中國在古巴設立間諜基地，並說如果他重掌政權，會要求北京在48小時內撤掉基地，如果遭拒絕，川普政府將對中國商品徵收新的關稅。

川普上次執政時對中國採取更強硬立場的同時，聲稱與中國國家主席習近平良好的關係因疫情而惡化。

川普說：「我會給他們48小時撤掉基地。如果他們不照做，我會對他們外銷到美國的所有產品徵收100%的關稅，他們會在兩天內，甚至1小時內就撤掉基地。」

川普在這次專訪也談到俄烏戰爭，他長期以來對俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）讚譽有加。他說，一場流產的兵變「多少削弱了」普亭，現在是美國試圖居中斡旋，讓俄羅斯和烏克蘭 透過談判和平解決的時候了。

川普說：「我希望人們不要再因這場荒謬的戰爭而死亡。」

針對烏克蘭議題，川普不排除烏克蘭政府可能不得不把部分領土割讓給俄羅斯，以停止這場戰爭。他表示，如果他是總統，一切都「有待談判」，而保衛自己土地進行激烈戰鬥的烏克蘭人「贏得很多談判籌碼」。