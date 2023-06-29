GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

加拿大華裔第二代青年楊凱文(Calvin Yang，音譯)加入兩個運動校隊且成績優異，GPA高於4.0，SAT成績為1550分；但當竭盡所能成為他夢想中的「哈佛男」的Calvin楊打開哈佛的拒絕信時，備感震驚。Calvin楊說，「我記得我坐在房裡反覆閱讀那封信，確認我沒看錯。」

他說，「我身邊的人視我為典型的哈佛男，這跟我的夢想一樣。」當他得知被哈佛大學拒絕申請時，久久不能恢復情緒。

「紐約郵報」訪問亞裔 和非裔學生，了解他們反對「平權 措施」(affirmative action)的理由，Calvin楊就是其中之一。

21歲的Calvin楊在加拿大創辦政策新創公司，協助通過應對氣候變遷的標誌性立法，甚至名列富比世(Forbes)加拿大30位30歲以下菁英榜(30 Under 30)；他曾參與規畫美國史上最大規模的氣候抗議活動，吸引逾30萬人響應。

Calvin楊與亞裔同儕討論到相似的失望情況時，才意識到種族可能是他落榜的原因；他因此開始探究平權措施政策如何影響亞裔的大學申請學生，並遇見非營利學生組織「學生公平入學」(SFFA)。

SFFA代表2萬名學生及家長，這些學生認為他們的大學入學申請因為促進多元並擴大錄取弱勢學生的政策而遭拒。

SFFA替學生對哈佛大學及教堂山北卡羅來納大學提告，指控校方考量種族的招生 策略，系統性剝奪亞裔申請人的權益。

Calvin楊現為柏克萊加大三年級學生，喜歡加大的他高調倡議平權招生。他說：「人們會說，『喔，這小子埋怨上不了哈佛才到柏克萊，但這早已超越私人恩怨』，我在柏克萊非常快樂，但我現在為大多數的亞裔而戰。」

SFFA宣稱，亞裔學生必須比其他族裔的學生更優秀，才有機會進入名校。

全國大學招生諮詢協會(NACAC)調查指出，25%的學校承認，種族對招生的影響「顯著」或「普通」。

哈佛針對不同背景的學生有不同的SAT分數門檻，亞裔學生至少要1350分，但非裔和西語裔學生只要1100分就能錄取。

海地裔初代移民、19歲的伊德弗雷納(Daniel Idfresne)目前就讀雪城大學二年級，他也認為種族不該成為大學的招生考量因素。

伊德弗雷納說：「作為學生，我以我的所作所為為榮，但種族招生政策剝奪你對自己的論述；我是我故事中的主角，我因為自己的努力而獲校方錄取。如果非裔學生得知可能因平權措施錄取哈佛，而非因成績優秀，這可能傷害到他們的形象與信念。」