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哈佛稱遵守最高法院裁決 重申保持多元

編譯徐薏茹／綜合29日電
哈佛大學29日表示將遵守最高法院有關招生政策的裁決，並重申該校致力於培養多元的校園人口組成，同時承認制度必須隨著裁決改變。(Getty Images)
哈佛大學29日表示將遵守最高法院有關招生政策的裁決，並重申該校致力於培養多元的校園人口組成，同時承認制度必須隨著裁決改變。(Getty Images)

最高法院的保守派多數推翻哈佛大學與教堂山北卡羅來納大學考量平權措施(affirmative action)的招生政策，哈佛大學29日表示將遵守最高法院的裁決，重申該校致力於培養多元的校園人口組成，同時承認制度必須隨著裁決改變。

哈佛大學聲明表示：「我們必定會遵守最高法院的決定。」「近十年以來，哈佛一直大力維護一個招生制度，這個招生制度正如兩個聯邦法院所裁決，完全遵守長期以來的先例，在接下來的數周與數月，我們將利用哈佛的天賦與專業知識，決定該如何根據法院的新判例維護我們的基本價值觀。」

最高法院的最新裁決對於增加校園中非裔、西語裔與其他少數族裔學生的平權政策造成打擊。

哈佛大學校方發送給哈佛社群的信函基本上譴責了最高法院的作為，校方重申哈佛大學對多樣性的承諾，以及其鼓勵促成的討論對學術卓越成就至關重要。

信函中表示，哈佛注重能反映出人類經歷不同面向的學生群體，並且相信大學應該是一個代表機會的地方，「是一個對長期以來被拒絕的群體敞開大門的地方」。

教堂山北卡羅來納大學也強調，將繼續致力於多元化。教堂山北卡羅來納大學校長古斯基維茲(Kevin M. Guskiewicz)說：「仍然堅定地致力於將具有不同觀點和生活經歷的有才華的學生聚集在一起，並繼續為北卡羅來納及其他地區的人們提供負擔得起的高質量教育。」

路透/易普索(Reuters/Ipsos)5月的一項民調顯示，49%的受訪者同意由於種族歧視，「類似平權措施這樣的計畫對於幫助創造平等是必要的」，32%受訪者表示不同意，另外19%表示不確定。

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