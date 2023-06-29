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報告：中國若封鎖台灣 全球經濟損失更甚金融危機

中央社新加坡29日專電

澳洲雪梨經濟與和平研究所最新發布的全球和平指數報告預估，中國若封鎖台灣，全球經濟產值可能損失2.7兆美元，總產值減少2.8%，幾乎比2008年金融危機造成的損失多一倍。

經濟與和平研究所（Institute for Economics & Peace, IEP）公布的2023全球和平指數顯示，台灣排名第33名，和平狀態屬「高」。

報告指出，冰島再度蟬聯全球最和平的國家，其次為丹麥、愛爾蘭、紐西蘭及奧地利；排名第6至第10分別為新加坡、葡萄牙、斯洛維尼亞、日本、瑞士。中國排名80，和平狀態屬「中等」；阿富汗則持續墊底，被列為最不和平的國家。

這項全球和平指數涵蓋163個國家及地區，針對社會治安及安全、國內外衝突程度、軍事化程度等3大面向及多項指標進行評比。

報告指出，今年調查發現各國和平指數平均下滑0.42%，俄羅斯入侵烏克蘭及相關後果是全球和平惡化主因。烏克蘭及俄羅斯在2023全球和平指數的排名分別為157、158。

此外，報告也針對未來可能發生的衝突進行分析，包括中國若封鎖台灣對全球經濟可能造成的衝擊。

中國近年持續加大對台軍事打壓，台海局勢升溫，引發國際關注。

報告預估，中國若封鎖台灣，恐導致全球經濟產值在第一年損失2.7兆美元（約新台幣84兆元），總產值減少2.8%，這幾乎比2008年金融危機造成的損失多一倍；對電腦及電子產品貿易的衝擊會特別大。

報告指出，近乎60%的經濟活動損失將發生在中國及台灣；估計中國經濟將萎縮7%，台灣經濟恐將萎縮近40%。

其他地區也會有經濟產值損失，報告預測，東南亞及大洋洲所受的影響最明顯。

烏克蘭 俄羅斯 新加坡

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