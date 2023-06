華爾街日報：中國間諜氣球用美國科技對美情蒐

美國官員援引初步調查結果表示,今年年初飄到美國上空的中國間諜氣球,上頭裝滿了美國人製造的設備,協助氣球蒐集照片、影像等資訊,但當時資料並未傳回中國。美聯社

「華爾街日報」今天報導,美國軍方近5個月前偵測並擊落這枚間諜氣球,讓原已緊繃的美中關係再起波瀾後,數個國防與情報機關與聯邦調查局(FBI)聯手,分析打撈到的中國間諜氣球殘骸。

官員說,分析結果發現,這枚氣球裝滿了可自商業管道取得的美國設備,其中有些是在網路上銷售,搭配更專業的中國感測器等設備,以蒐集相片、影像等資訊並傳回中國。他們說,分析結果佐證了這枚氣球是用來刺探美國的結論,而非如同北京當局所說的是用來觀測氣象。

官員說,這枚氣球在經過阿拉斯加、加拿大與美國一大片相鄰的州的8天期間蒐集了資料,但似乎沒有將資料傳回中國。官員不願透露這枚間諜氣球是否故障,但五角大廈表示美國軍方曾祭出反制措施,防止間諜氣球蒐集情資。

中國官員已對間諜氣球調查報告表示關切,聲稱一旦美國公開報告,北京當局勢將被迫做出強烈反應,可能會影響雙方的高層接觸。

繼國務卿布林肯(Antony Blinken)之後,財政部長葉倫(Janet Yellen)預計將於下月初前往北京。美中雙方政府也試圖安排讓拜登 總統(Joe Biden)與中國國家主席習近平在今年稍後會面。

官員說,包括國防情報局(Defense Intelligence Agency)在內,美國軍方部分機構希望公開展示中國間諜氣球部分殘骸。但一名官員說,拜登政府目前決定不公開中國間諜氣球的調查結果。

國會議員一直施壓拜登政府,要求公開對這枚氣球性能的了解,並說明為什麼會允許氣球飛掠洲際彈道飛彈基地與其他可能敏感的軍事設施。有些國會議員批評拜登政府為了避免美中關係再受打擊,遲遲不公布間諜氣球調查報告。

密西西比州共和黨籍聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)與佛羅里達州聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)本月聯名致函拜登寫道:「您的政府尚未向美國人民提供完整解釋,說明這個刺探平台如何獲准穿越美國主權領土、氣球上有哪些設備,以及氣球在任務期間蒐集了哪些資訊。」

美國空軍2月4日在南卡羅來納州外海擊落這枚氣球後,聯邦調查局最初領導檢視殘骸的作業。官員說,國防情報局等機構也介入,提供關於軍事相關設備的專業知識。

國防情報局不願置評,稱「調查仍在進行中」。聯邦調查局也不願發表意見,國務院與美國北方司令部(United States Northern Command)請記者去問國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence),而後者也拒絕發表評論。

但官員說,初步調查結果自3月下半月開始在情報與國防機構內部流傳,目的是在一完成評估後,馬上讓大家取得間諜氣球性能的最新資訊,以防有另一枚氣球出現在美國空域。

官員指出,氣球下方懸掛的是狀似衛星的設備,有感測器、提供電力的太陽能板,以及用來拍照、拍攝影片與蒐集雷達數據的器具。他們說,這枚氣球上有螺旋槳,可長時間在一個地點上方移動與盤旋。拜登日前形容這枚氣球裝有整整兩車廂的間諜設備。

官員說,美國進一步搜索間諜氣球碎片,取得了氣球如何運作、如何控制,以及原本該如何傳遞數據和關於感測器的資訊;此外,調查人員也追蹤部分設備的採購訂單,以及採購方與中國政府的關係。

雖然調查結果斷定這枚氣球是用來監視,但其中一名官員與其他拜登政府官員都認為,這枚氣球當時可能誤入並非操作員原本設定的路徑。