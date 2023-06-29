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白宮：高院裁決讓美國倒退 籲大學擴增教育機會

記者張筠／華盛頓即時報導
最高法院29日裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學將族裔納入招生政策的作法違憲，宣告多年來大學按「平權措施」(affirmative action)，在招生時考慮族裔的作法不正確。(美聯社)
最高法院29日裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學將族裔納入招生政策的作法違憲，宣告多年來大學按「平權措施」(affirmative action)，在招生時考慮族裔的作法不正確。(美聯社)

最高法院29日裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學將族裔納入招生政策的作法違憲，宣告多年來大學按「平權措施」(affirmative action)，在招生時考慮族裔的作法不正確，白宮稱最高法院的裁決讓美國退步，但拜登政府表示將通過招生指導、教育峰會等方式，捍衛族裔平等和公民權利，呼籲大學校園積極擴增教育機會，提升族裔多元。

白宮29日表示，最高法院的裁決顛覆了數十年來的傳統，「雖然高院的裁定恐將美國拖向退步，但拜登政府將盡其所能捍衛族裔平等和公民權利，擴增教育機會，保護所有美國民眾」。

雖然全國大學在最高法院裁決後可能要重新考慮招生程序，但拜登政府呼籲教育機構盡力擴大教育資源和機會，「若各大學能反映文化的多元豐富，美國就會變得更強」。

拜登特別呼籲各大學和專科院校，在選拔人才的過程中，要認真考慮那些克服了困難的學生，包括家庭有經濟困難的學生、勤奮完成高中課業者、曾有被歧視經歷或遇到不公待遇的學生等，如此才顯示大學重視學生們克服嚴峻挑戰的決心和抱負。

拜登政府表示將以具體行動支持各大學和專科院校，包括教育部(DOE)和司法部(DOJ)將在未來45天內向各大學提供指導，明確哪些招生作法合法，協助大學預備下一輪招生，教育部也將幫助各大學制定針對資源較匱乏社區的招生方案，以此擴大教育機會。

拜登政府也計畫召開「全國教育機會峰會」(National Summit on Educational Opportunity)，教育部將在下月舉行以此關於高等教育機會均等的峰會，邀請教育工作者、各州和地方官員分享經驗，為擴增大學教育資源提供新思路，隨後教育部將發布關於提升教育多樣性和增加機會的策略報告，為各州和地方提供實踐指導。

拜登政府也將提高大學招生的透明度，教育部將收集、分析、發布更多與大學申請及招生趨勢相關的信息，幫助高等教育領導者、決策者和教職們解決當前大學招生、錄取、入學等過程中的潛在障礙。

教育部 招生 拜登

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