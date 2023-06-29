我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

國際刑事法院下令逮捕普亭 南非仍將辦金磚五國峰會

中央社約翰尼斯堡29日綜合外電報導
6月2日在南非開普敦舉行的金磚五國外長會議。圖為5金磚國家國旗。Getty Images
6月2日在南非開普敦舉行的金磚五國外長會議。圖為5金磚國家國旗。Getty Images

南非今天表示，將照原計畫於8月主辦金磚五國峰會。先前曾有猜測舉辦地點可能會移至中國，好讓因涉戰爭罪被國際刑事法院發出逮捕令的俄羅斯總統普亭得以參加。

中國並非國際刑事法院成員國，沒有義務逮捕普亭（Vladimir Putin）。

普亭因被控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，國際刑事法院（ICC）對他發出逮捕令。如果普亭前往南非參加金磚五國（BRICS，巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）領導人峰會，南非作為國際刑事法院成員國，有義務逮捕普亭。

普亭對所有指控一概否認。

路透報導，南非外交部在聲明中表示，「南非將於2023年8月22日至24日於約翰尼斯堡山同市（Sandton）的山同會議中心（Sandton Convention Centre）主辦第15屆金磚五國峰會」。

南非總統府發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）在簡訊中向路透證實，這代表峰會的所有議程，包括金磚五國元首出席的主要會議都將在南非舉辦。

馬格溫雅和外交部發言人均拒絕證實普亭是否會出席峰會。

南非官員直到上月底還曾表示，金磚五國考慮把峰會移到非國際刑事法院成員國的中國舉辦。不過，他們仍可能在最後一刻改變決定。

南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）27日說，普亭尚未回覆邀請他出席金磚五國峰會的邀請函。邀請函早在國際刑事法院3月18日對普亭發出逮捕令之前已寄出。

南非 普亭 俄羅斯

上一則

24小時內口誤2次…拜登錯將烏克蘭稱「伊拉克」

下一則

白宮：高院裁決讓美國倒退 籲大學擴增教育機會

延伸閱讀

歐盟峰會登場 與北約討論對俄新做法 澤倫斯基也出席

歐盟峰會登場 與北約討論對俄新做法 澤倫斯基也出席
白俄反對派領袖：普里格津無法信任盧卡申科

白俄反對派領袖：普里格津無法信任盧卡申科
瓦格納兵變失敗 普亭展開整肅？ 俄「末日將軍」行蹤不明

瓦格納兵變失敗 普亭展開整肅？ 俄「末日將軍」行蹤不明
普亭親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空

普亭親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58
罹難的海洋之門探險公司執行長羅許。(美聯社)

泰坦號罹難CEO之妻 竟是鐵達尼號牽手赴死老夫婦後代

2023-06-22 16:48

超人氣

更多 >
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了
年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」
台灣#Me Too沉默多日 陶晶瑩發聲：姐姐妹妹站起來

台灣#Me Too沉默多日 陶晶瑩發聲：姐姐妹妹站起來
陳建州再捲性騷 被控趁妻子范瑋琪懷孕時「強抱索吻女藝人」

陳建州再捲性騷 被控趁妻子范瑋琪懷孕時「強抱索吻女藝人」