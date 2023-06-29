國際刑事法院下令逮捕普亭 南非仍將辦金磚五國峰會
南非今天表示，將照原計畫於8月主辦金磚五國峰會。先前曾有猜測舉辦地點可能會移至中國，好讓因涉戰爭罪被國際刑事法院發出逮捕令的俄羅斯總統普亭得以參加。
中國並非國際刑事法院成員國，沒有義務逮捕普亭（Vladimir Putin）。
普亭因被控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，國際刑事法院（ICC）對他發出逮捕令。如果普亭前往南非參加金磚五國（BRICS，巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）領導人峰會，南非作為國際刑事法院成員國，有義務逮捕普亭。
普亭對所有指控一概否認。
路透報導，南非外交部在聲明中表示，「南非將於2023年8月22日至24日於約翰尼斯堡山同市（Sandton）的山同會議中心（Sandton Convention Centre）主辦第15屆金磚五國峰會」。
南非總統府發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）在簡訊中向路透證實，這代表峰會的所有議程，包括金磚五國元首出席的主要會議都將在南非舉辦。
馬格溫雅和外交部發言人均拒絕證實普亭是否會出席峰會。
南非官員直到上月底還曾表示，金磚五國考慮把峰會移到非國際刑事法院成員國的中國舉辦。不過，他們仍可能在最後一刻改變決定。
南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）27日說，普亭尚未回覆邀請他出席金磚五國峰會的邀請函。邀請函早在國際刑事法院3月18日對普亭發出逮捕令之前已寄出。
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