拜登臉上有「呼吸器勒痕」白宮證實：治療睡眠呼吸中止症

拜登總統28日面對媒體時，兩頰有明顯的壓痕。（路透）

連續兩天以來，媒體都注意到拜登 總統的臉頰兩側有帶狀壓痕；白宮發言人貝茲(Andrew Bates)28日表示，拜登最近開始使用持續正壓呼吸器(CPAP)來治療睡眠呼吸中止症(sleep apnea)；這也再度引發外界對競選連任的拜登總統健康的關切，國家廣播公司(NBC)最新民調 顯示，近七成選民憂心拜登擔任總統所需的身心健康狀況。

貝茲指出，拜登總統自2008年，即在其詳盡的醫療報告中披露他有睡眠呼吸中止病史；他臉上有壓痕是因為前一晚使用了CPAP呼吸器，這種治療方法對有此病史的人來說很常見。

知情官員表示，拜登是在最近幾周開始使用CPAP設備來改善睡眠品質。

拜登現年80歲，是美國史上最年長的總統。他的醫生在2019年公布的健康紀錄指稱，拜登「被認為患有睡眠呼吸暫停，但在接受鼻竇和鼻道手術後，症狀已顯著改善」。

睡眠呼吸中止症是一種呼吸反覆停止和開始的常見睡眠障礙；睡眠呼吸中止每小時可發生5到30次或更多，之後會繼續正常呼吸，但伴有很大的鼾聲和急促喘息。睡眠呼吸中止症通常會導致紊亂性睡眠，疲憊及日間過度嗜睡；此病症只在睡眠時發作，多數人很難意識到自己患有此症，通常是由患者家屬來描述其睡眠窒息症狀。

拜登最近一次在今年稍早進行的體檢結果，並未提及他患有睡眠呼吸中止症，體檢結果都顯示他適合擔任總統。

在拜登2021年體檢期間，白宮醫師歐康納(Kevin O’Connor)曾指出他有兩個需要觀察的狀態，分別是：拜登總統「演講期間清喉嚨、咳嗽的頻率及嚴重程度不斷增加」，以及步態更為僵硬。

美國醫學會(American Medical Association)指稱，全美約有3000萬人患有睡眠呼吸中止症。根據國家衛生研究院，CPAP呼吸器「在患者睡眠時，使用溫和氣壓保持呼吸道通暢」。

全國廣播公司(NBC)最新民意調查顯示，在登記選民中，拜登總統獲得的總體支持率將近40%，成績不錯；但壞消息是，多達68%的選民表示擔心拜登是否具備擔任總統所需的身心健康狀況，其中55%表示「嚴重」擔憂。相較之下，55%的選民表示擔心川普的身心健康，其中44%表示「嚴重」擔憂。

根據這項民調，假設現在進行全國大選對決，拜登領先川普四個百分點，差距與他在2020年的普選勝利情況幾乎相同。