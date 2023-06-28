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拜登經濟學能圓連任美夢？鷹派Fed成攔路虎

編譯季晶晶／綜合外電
拜登總統希望強調經濟成就，以贏得選民支持。歐新社
拜登總統希望強調經濟成就，以贏得選民支持。歐新社

拜登總統28日將在芝加哥舉辦大型演講，強力推銷他的經濟成就，例如創紀錄的就業成長，以及標誌性的政策勝利－後者旨在強化製造業、再投資老化基設、調整經濟方向以便向清潔能源轉型－希望說服迄今為止還抱持懷疑態度的選民，明年11月投票給他。

「拜登經濟學」顯然將成為他選戰訊息的核心。拜登的兩位高階顧問Anita Dunn和Mike Donilon周一公布的備忘錄，反覆使用這個詞，聲稱美國總算將共和黨失敗的涓滴效應政策翻了篇。

拜登本月在另一場造勢活動上曾開玩笑說，他不知道「拜登經濟學到底是什麼」，「但它管用」。Dunn和Donilon指出，《CHIPS法案》、《降低通膨法案》、《基礎設施法案》在高科技、製造業和綠色部門創造就業機會。

拜登經濟學的數字看起來很優秀。拜登上任後，企業主增加了1,300萬個工作職務。 白宮也成功與共和黨控制的眾院達成協議，拆解掉債務違約危機，但此事對選民來說並不很重要。

根據紐約時報，拜登的經濟成績並未能轉化為較高的支持率。皮尤研究中心的調查顯示，拜登支持率本月跌至任內新低。

而且，儘管拜登賣力表現，聯準會卻發出截然不同的訊息。聯準會主席鮑爾將在葡萄牙與其他國家央行總裁討論一個一直困擾市場的話題：有可能需要進一步升息才能壓制頑固的高通膨。拉抬拜登經濟學的努力可能被鷹派聯準會投下的陰影所籠罩。

拜登 聯準會 就業

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