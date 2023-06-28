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中為何冷待美軍事對話提議？日媒：對「護欄」看法不同

編譯季晶晶／綜合28日電
美國國務卿布林肯18日與中國外長秦剛見面。(美聯社)
美國國務卿布林肯18日與中國外長秦剛見面。(美聯社)

美國國務卿布林肯日前訪中未能成為緩解緊張局勢的轉折點，北京仍拒絕與華府提議的舉行高層安全會談，日經評論這是因為雙方對是否加裝「護欄」有不同的觀點，但沒有溝通渠道建立危機管理機制，就有發生意外災難的風險。

美方多次要求北京進行軍事對話，但後者似乎不感興趣。根據美國防部，自2021年起，中國已10多次拒絕舉行高層會談，大約10次拒絕舉行工作級別會議。

中國仍與美國的盟友舉行軍事會談。中國國務委員兼防長李尚福6月初在新加坡「香格里拉對話」亞洲安全峰會期間，與日防衛大臣濱田靖一首次舉行面對面會談，也會晤了南韓、澳洲、英國和德國的對口官員，唯獨沒與美國防部長奧斯汀會談。

北京以美國與中國「對抗」為由，拒絕美方要求。但至少有兩個理由，讓中國未拒絕與日本討論安全問題。一個可能是希望破壞美國與其盟友之間的關係。另一個是，東京開始了二戰以來最大規模的防務擴張，中國想洞悉日本的戰略目標，確定日本的意圖是想增加駐紮的美軍或減少對美軍的依賴。

目前無法預測美中何時或能否重啟軍事對話，雙方分歧似難彌合。拜登政府無意在高科技和安全領域軟化對華立場，它認為兩國應進行軍事對話，避免在亞洲發生意外衝突，而且不該有先決條件。

日經評論，美中像在賽車。華府希望加裝護欄以防事故。但北京認為這只限制了中方，反讓美方有恃無恐升高攻擊強度。除非華府改變對中國的強硬路線，北京不想與美合作、建立護欄或危機管理機制。北京顯然跟布林肯說清楚了這一點。

美蘇曾瀕臨核戰爭邊緣，古巴飛彈危機促使兩國建立熱線電話和其他危機管理機制。日經指出，美蘇能避免戰爭，不保證美中也能，擔憂沒有可靠的溝通渠道來減少意外災難發生的風險。

北京 華府 日本

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