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2024總統最新民調 川普44% 首超拜登41%

編譯尤寶琪／即時報導
拜登、川普。（Getty Images）
拜登、川普。（Getty Images）

路透報導，前總統川普團隊和多州消息人士指出，川普正在利用他與初選關鍵州的死忠支持者關係，力推改變共和黨總統初選投票規則與日期，以便增加他獲得共和黨2024年總統大選提名的機會；而最新民調也顯示，川普支持度首次超越拜登總統。

川普競選團隊競選經理告訴路透，川普競選團隊現在另外多個州推動修改規則；多個支持川普的州在2020年大選時，就有為了幫川普擋競爭而改採對他有利的規則；而密西根州近期的改變，似乎也提升了川普在該州爭取提名的優勢。

「我們正與各州的黨部合作推動這個過程，」川普謀士拉齊維塔(Chris LaCivita)說：「總統給我們的挑戰，是每天都要贏，且每場競爭都要贏。這只是為了達成目標的做法之一。」

共和黨2024年初選在各州提名戰中，共有2467名黨代表票；不過，競爭通常在各州有機會正式投票前，結果就已經出爐；所以，像內華達和密西根州等較早投票的州，對參選人來說就非常重要。

在某些支持川普的州進行提前投票，能為他帶來超越黨內其他對手的動力；政治分析人士指出，舉行黨團會議(caucus)而非初選，也能給支持川普的草根活動人士帶來更多影響力。

拉齊維塔證實，內華達州就是他們的目標之一；內華達是一個提早初選投票州，且共和黨領導層支持川普；但拉齊維塔拒絕透露川普團隊希望促成哪些改變，或還有哪些目標州。

根據 Morning Consult在27日出爐的最新民調，川普支持度首度超越拜登，以44%比41%的支持率，領先拜登三個百分點。但拜登在大選中若是對上佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，則能以42%的支持率險勝德桑提斯的40%支持率。

被問及川普之外的第二人選時，42%的共和黨登記選民表示支持德桑提斯，14%的表示選擇前副總統潘斯(Mike Pence)。

川普 投票 共和黨

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