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鴻海轉投資美電動車廠破產 凸顯下個特斯拉難尋

中央社紐約27日專電
圖為在俄亥俄州羅德斯城的電動車Lordstown Motors公司的電動卡車工廠。(路透)
圖為在俄亥俄州羅德斯城的電動車Lordstown Motors公司的電動卡車工廠。(路透)

鴻海轉投資的美國電動車廠Lordstown曾發豪語要成為貨卡界特斯拉，卻不敵生產遇阻、投資人抽腿而聲請破產，其他電動車新創公司也流年不利，凸顯下個特斯拉難尋。

總部設在俄亥俄州的Lordstown Motors今天宣布向法院聲請破產保護，將尋找買家接手。這家曾被資本市場熱捧卻迅速隕落的車廠同時興訟，指控鴻海詐欺、違約，宣稱鴻海所作所為「達到摧毀一家美國新創公司事業的預期效果」。

鴻海聲明回應，一直與Lordstown進行建設性協商，協助解決因營運造成的財務困境。但Lordstown發表不實評論且惡意攻擊，不願依約履行雙方投資協議條款，鴻海保留法律權益，暫緩後續善意協商。

Lordstown成立於2018年，曾因買下通用汽車（GM）一間已關閉的工廠，而被前美國總統川普譽為保住就業機會的救星，且搭上特殊目的收購公司（SPAC）熱潮上市，受大批投資人追捧。但這家專攻貨卡的電動車廠開發遭遇連串挫折，生產與銷售遠不及預設目標，近年市值大幅縮水。

Lordstown於2020年10月上市，隔年2月股價衝破400美元，市值約50億美元。今年3月，Lordstown股價跌破那斯達克掛牌最低要求1美元，鴻海隨後通知Lordstown退出去年11月的投資協議，繼而引發糾紛。

今天Lordstown股價跌逾17%，收在2.29美元，公司市值不到4000萬美元。

Lordstown並非近年唯一陷入困境的電動車新創公司。有亞馬遜（Amazon.com）撐腰的同業Rivian也苦於生產延宕，電動運動休旅車（SUV）與貨卡交車不如預期。Lucid、Nikola等曾被看好有能力挑戰特斯拉（Tesla）的電動車廠同病相憐，因難以投產或增產而股價直落。

華爾街日報報導，特斯拉曾獨占電動車市場逾10年，其他新創公司如今卻要和不斷推出電動車型的全球頂尖車廠競爭，面臨特斯拉從未遇過的挑戰。此外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行擾亂供應鏈，衝擊工廠剛上軌道的新創公司，以致量產受阻，難以達到預設目標。

就連特斯拉也是熬過新創痛楚才有現今傲視電動車界的地位。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾以「生產地獄」形容當年遭遇的難關，去年則以「巨大錢坑」稱呼車廠。

Lordstown曾預期，總部所在地昔日的通用汽車工廠能產出數十萬輛電動貨卡，實際產量卻少得可憐。

隨著成本迅速增加，2021年Lordstown資金周轉不靈，量產計畫告吹。當年秋季，Lordstown同意以2.3億美元將工廠賣給鴻海，附帶鴻海加購5000萬美元Lordstown股票的條款，交換條件是Lordstown將Endurance電動貨卡外包給鴻海生產。

不過，Lordstown未就此擺脫財務困境，去年將產量預測從500輛大砍至50輛。

去年11月，鴻海同意以分批收購1.7億美元Lordstown股票的方式加碼投資。但今年Lordstown股價長期低於1美元，違反那斯達克掛牌規章，促使鴻海通知Lordstown退出投資協議，Lordstown步上聲請破產一途。

鴻海 電動車 特斯拉

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