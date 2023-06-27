白俄總統：我說服普里格津懸崖勒馬 籲普亭別殺他

瓦格納集團首腦普里格津在搭車離開羅斯托夫市時，與俄國民眾握手。(路透)

白俄羅斯 總統盧卡申科今天表示，他在長達數小時情緒激動、充滿髒話的電話交談中，說服俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津結束兵變，他也敦促盟友俄國 總統普亭 不要殺害普里格津。

瓦格納傭兵周末發動兵變後打退堂鼓，依據盧卡申科斡旋達成的協議，普里格津以停止向莫斯科挺進換取流亡白俄羅斯。

普亭昨天發表全國談話，也承諾瓦格納人員可選擇轉赴白俄、回家或與俄國國防部簽約繼續並肩作戰。

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盧卡申科（Alexander Lukashenko）向白俄羅斯官員敘述他在24日戲劇性逆轉中所扮演的角色，極力稱許普里格津（Yevgeny Prigozhin）是個「英雄人物」，因手下人馬在烏克蘭大批陣亡而忽忽如狂，並表示普里格津從烏克蘭抵達俄國南部城市頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）時「處於半瘋狂狀態」。

普里格津的人馬占領頓河畔羅斯托夫市等地後揮軍北上，盧卡申科表示，他在電話中費了幾個小時時間試圖勸阻，普里格津聲稱他對俄國軍方領導階層的腐敗與無能感到憤怒，並希望為據稱遭到軍方攻擊的手下報仇。

盧卡申科說，他們在電話中使用的髒話是平常的「十倍」。

普里格津表示：「我們要正義！他們要扼殺我們！我們要到莫斯科！」

「我說：『你們在半路上就會像小蟲子般被揉碎。』」

盧卡申科也表示，當天稍早，普亭尋求他協助，抱怨普里格津不接電話。盧卡申科說，他建議普亭不要「急著」粉碎叛軍。

普里格津昨天表示，他從未計畫推翻普亭的政府，但希望將國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）革職。

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盧卡申科說，他告訴普里格津「沒人會把蕭依古或格拉西莫夫交給你」，最後說服他普亭政府將會捍衛莫斯科，繼續兵變將使俄羅斯陷入混亂與憂傷的深淵。