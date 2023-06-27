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以色列總理證實受邀訪中國 強調美國仍是重要盟友

中央社耶路撒冷27日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(歐新社)
以色列總理內唐亞胡。(歐新社)

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天發表聲明指出，他已獲邀請前往中國進行訪問。他也在聲明中強調，美國依然是以色列的重要盟友。

路透報導，內唐亞胡辦公室發表聲明指稱，拜登總統的政府在一個月前已獲通知，得知內唐亞胡預計將訪問中國。據報導，華府持續仔細檢視以色列與中國的商業關係。

中國媒體稍早引述以色列媒體26日的報導說，消息人士透露，內唐亞胡將於7月訪問中國。據報導，此前拜登（Joe Biden）明確表示短期內不會邀請內唐亞胡訪美，而後者這項行程顯示他對華盛頓越來越失去耐心。

以色列媒體說，內唐亞胡此行目的之一是向華府發出信號，「表明內唐亞胡還有其他外交機會可以追求」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）本月也造訪了北京。中國國家主席習近平當時告訴他，中國願意幫助推動以巴和談。

以巴過去曾在美國斡旋下展開協商，但雙方協商自2014年中斷至今。

在國務卿布林肯（Antony Blinken）本月展開罕見北京行期間，中美曾同意緩和彼此的緊張敵對關係，避免演變成衝突，但未能取得任何重大突破。

以色列 拜登 北京

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