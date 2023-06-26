普里格津自覺太過火？媒體揭談判內幕 普亭拒接他電話

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津。（美聯社）

總部位於拉脫維亞的俄、英雙語獨立媒體網站「美杜莎」（Meduza）26日引述克里姆林宮消息人士報導，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津24日中午曾嘗試聯繫克宮、直接打電話給俄國 總統普亭 ，但普亭拒絕與他通話。

消息人士指出，普里格津可能發現自己做得太過火，並察覺瓦格納成功前進莫斯科的機會十分渺茫。當時瓦格納戰士已朝奧卡河（Oka River）前進，即將面對俄軍及俄羅斯國家近衛軍（Russian National Guard）第一道防線。克里姆林宮可能已經猜測到普里格津的轉變，並選擇避免雙方展開「浴血衝突」。

普里格津與莫斯科當局的第一輪談判，出席人員包括普亭幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino）、俄國聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）、俄國駐白俄羅斯 大使葛利茲洛夫（Boris Gryzlov）、白俄羅斯總統魯卡申柯等出席。

根據克宮消息人士，普里格津堅持談判需包含俄國高層，而普亭拒絕與普里格津對話。消息人士表示，普里格津需要找一個台階下，因此才有魯卡申柯出現；魯卡申柯好大喜功，因此同意協助斡旋，並確實從中獲利，成為「讓俄國免於血腥衝突，甚至內亂的救世主」。

一名消息人士指，普里格津是這次兵變事件中的輸家，不僅遭俄國流放，普亭也不會原諒他。此外，普里格津在俄國的影響力及資源也都將大不如前。消息人士認為，俄國國防部可能出現人員異動，但也會是因當局內部因素，而非普里格津的關係。