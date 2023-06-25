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WSJ：布林肯訪中期間 北京企圖在台大選上取得美方合作

編譯田思怡／即時報導
華爾街日報報導，美國國務卿布林肯訪問北京期間，台灣選舉是中國官員與布林肯談論的重點。圖為布林肯(左)19日會晤大陸國家主席習近平(右)。（路透）
華爾街日報報導，美國國務卿布林肯訪問北京期間，台灣選舉是中國官員與布林肯談論的重點。圖為布林肯(左)19日會晤大陸國家主席習近平(右)。（路透）

華爾街日報報導，根據聽取簡報的美國人士，美國國務卿布林肯訪問北京期間，台灣選舉是中國官員與布林肯談論的重點，中方企圖在台灣總統大選上取得美方合作。

聽取簡報的人士說，中國官員與布林肯分享他們對於台灣執政黨民進黨總統候選人的憂心，企圖估量華府在台灣選舉中的利益。

中國官員指出，現任副總統賴清德可能加劇兩岸的緊張，進一步傷害美中關係。賴清德被北京視為獨派。

中國官員提起2003年時任美國總統小布希對民進黨候選人陳水扁發出警告一事，顯然希望引導美國的合作。陳水扁當時提出的「一邊一國」理論威脅兩岸的現狀。

小布希在白宮會見當時的中國總理溫家寶時，公開反對台灣領導人任何有意單方面改變台海現狀的言行。

聽取簡報的人士說，中國官員問布林肯，美國對預定明年1月舉行的台灣選舉結果是否有既得利益，以及美國人是否把民進黨當成朋友。布林肯回答時重申美方立場，亦即美國將在選舉中保持公正，不會在過程中支持任何干涉行為。

華爾街日報指出，北京對台灣提出詢問，顯示台灣位在美中緊張關係的中心。聽取簡報人士形容台灣是布林肯訪問北京兩天的主要重點。

報導並指出，根據熟知內情人士，美國和台灣官員正在討論賴清德可能在今夏訪美事宜，以便讓他能更直接熟悉與美方的合作，一個可能的時間點是8月賴清德前往巴拉圭參加總統就職典禮時，在美國停留。

布林肯 北京 賴清德

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